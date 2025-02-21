Пять вещей, которые обязательно нужно спросить у владельца, арендуя жилье в этом году

Совершенно естественно, что в повседневной жизни дома могут возникать различные ситуации, приводящие к повреждению жилого помещения, находящегося в нем имущества или даже имущества третьих лиц, например, соседей. Поэтому важно узнать, есть ли у жилья страховка и что именно она покрывает. Как правило, оформленное арендодателем страхование покрывает элементы самого помещения и имущество владельца, но не личные вещи арендатора.

Закон допускает возможность включения в договор аренды пункта, согласно которому арендатор обязан вернуть жилье в том же состоянии, в каком оно было на момент передачи. Это означает, что устранить придется даже естественный износ: например, потертости на паркете или выцветшие со временем обои. Такой пункт может остаться в договоре незамеченным, поэтому важно внимательно изучить текст. Если же арендатор не хочет выполнять такие работы или оплачивать износ, а письменного соглашения об этом нет, предполагается, что износ уже покрыт арендными платежами.

Как правило, арендатору целесообразнее заключить срочный договор. В этом случае арендодатель может расторгнуть договор только в исключительных случаях, например, при нарушении условий аренды со стороны арендатора. Это дает арендатору больше уверенности в том, что ему не придется искать новое жилье в самый неподходящий момент. Кроме того, при наличии срочного договора арендодателю сложнее повысить арендную плату. Однако стоит учитывать, что срочный договор заканчивается в установленный срок, и, если арендодатель не захочет его продлевать, жилье придется покинуть. Если же ни одна из сторон не выразит иного намерения в течение двух недель после окончания срока договора, он автоматически становится бессрочным.

Поиск подходящего арендного жилья – процесс не из легких. И если что-то приглянулось, желание как можно быстрее заключить договор аренды вполне понятно. Однако руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук советует перед подписанием договора внимательно изучить и уточнить следующие моменты.

„Для заключения договора страхования не обязательно быть владельцем – арендатор также может застраховать жилье и находящееся в нем имущество. С точки зрения страхового договора владелец и арендатор имеют равные права, – объяснила Дрижирук. – При заключении договора страхования следует оценить стоимость вашего домашнего имущества и исходя из этого выбрать страховую сумму“.

Для покрытия причиненного третьим лицам ущерба необходимо оформить застрахование ответственности. Согласно статистике, чаще всего ущерб другим жильцам причиняют затопления, возникающие из-за разрывов напорных шлангов, когда вода выливается прямо на пол. Поскольку устранение ущерба от воды обходится довольно дорого и часто требует снятия пола, просушки внутренней части конструкций, замены изоляционного материала и при необходимости отделки, страхование ответственности помогает арендаторам легко защитить себя от возможных крупных расходов.

„Жилищное страхование Balcia также покрывает расходы на временное жилье, например, если из-за затопления или пожара застрахованному лицу требуется временно переехать. Кроме того, оно включает услуги дизайнера интерьера. Мы предусмотрели все необходимые риски, чтобы, застраховав свой дом, жильцы могли чувствовать себя уверенно“, - перечислила Дрижирук.

Акт передачи-приемки

Акт передачи-приемки обычно составляется арендодателем, который вносит в него перечень имущества, оставленного в квартире или доме, а арендатор подписывает документ, подтверждая, что он принял эти вещи. Очень хорошо, если к акту прилагаются фотографии имущества. В то же время такой документ удобен и полезен для арендатора, поскольку он позволяет позже точно определить, в каком состоянии находились предметы на момент передачи.

„На практике встречались случаи, когда арендодатель заявлял, что в квартире была повреждена мебель в ванной или что-то подобное. Без акта передачи-приемки арендодателю может быть трудно доказать ущерб. Однако этот документ выгоден обеим сторонам для предотвращения любых недоразумений“, - отметила Дрижирук.

Побочные расходы

Если договор аренды обязывает арендатора оплачивать побочные расходы, было бы разумно точно указать их в договоре – в противном случае арендодатель может потребовать от арендатора оплачивать все дополнительные расходы – даже те, которые должны быть исключительно обязанностью владельца. Примером могут служить выплаты по кредиту, взятому на ремонт квартиры, или другие аналогичные расходы, связанные с жильем, которые арендатор оплачивать не должен. Если стороны договорились о том, что расходы, связанные с улучшением или содержанием здания, будут оплачены арендатором, например, в ремонтный фонд квартирного товарищества, такие платежи могут быть переложены на арендатора только в разумных пределах и только в том случае, если это закреплено в изначальном соглашении.

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