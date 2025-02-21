Таллинн и Виймси договорились о продлении автобусного маршрута №1

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, развитие общественного транспорта необходимо для того, чтобы предложить действенную альтернативу личному автомобилю и снизить уровень автомобилизации по всему региону столицы. „Поскольку значительная часть автомобилей прибывает в Таллинн из других самоуправлений, решения необходимо внедрять совместно с ними. Именно поэтому мы обратили внимание на продление маршрутов в другие волости. Исходя из прошлого опыта, мы знаем, что быстрый и удобный общественный транспорт в большинстве случаев побуждает людей оставлять автомобиль дома“, – сказал Осиновский.

Все необходимые подготовительные работы будут завершены к сентябрю. Волость Виймси создаст парковочную площадку и обеспечит условия для плавного функционирования продленного маршрута. Город Таллинн предоставит необходимую поддержку для продления автобусного маршрута №1 и интегрирует парковку „Паркуйся и поезжай“ в Виймси в сеть парковок Таллинна. Для жителей Виймси это упростит пересадку на общественный транспорт в их же волости, без необходимости сначала ехать в Пирита.

По словам старейшины волости Виймси Иллара Леметти, продление автобусного маршрута, связывающего волость со столицей, является ожидаемым развитием в организации общественного транспорта Виймси. „Мы уже получили положительный отклик от местных жителей по поводу этого плана. Новый маршрут будет проходить через Viimsi Artium, государственную гимназию и несколько других образовательных учреждений, что значительно улучшит возможности передвижения для многих жителей Виймси. Кроме того, для нас важно, что интеграция в сеть „Паркуйся и поезжай“ позволит жителям Виймси еще чаще выбирать общественный транспорт“, – сказал Леметти.

В результате долгого и качественного сотрудничества города Таллинна и волости Виймси автобусная линия № 1 курсирует до Viimsi Keskus, а с января 2024 года был запущен ночной автобус № 95.