Весной в Эстонии пройдут общегосударственные кризисные учения

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг поблагодарил местные самоуправления за хорошую работу по информированию во время синхронизации и добавил, что этот процесс позволил значительно продвинуться вперёд в плане общей готовности – вместе удалось охватить очень большое количество людей. „Мы должны сделать всё возможное, чтобы жители, органы местного самоуправления, спасательные службы и другие учреждения были готовы даже к самому худшему кризису“, – сказал Ламбинг.

„Различные учения – это лучший способ актуализировать планы и действия, а также практиковаться вместе. Ошибки, сделанные во время учений, дают ценные уроки. Спасательный департамент всегда готов поддержать местные самоуправления как грантами, так и обучением, учениями и консультациями. Мы все должны выполнить свою часть работы, чтобы быть действительно готовыми“.

Согласно поправкам к Закону о чрезвычайных ситуациях, вступившим в силу в октябре прошлого года, все 79 местных самоуправлений Эстонии стали учреждениями, ответственными за организацию жизненно важных услуг. Это означает, что в кризисной ситуации на них возлагается ответственность за функционирование таких услуг, как дороги, водоснабжение, канализация и системы централизованного отопления.

В связи с этим Министерство внутренних дел в течение следующих трёх лет (2025–2027 гг.) выделит в общей сложности 2,25 миллиона евро на повышение готовности муниципалитетов к кризисам. Субсидия на одно местное самоуправление составит 9493 евро в год, и её основная цель – помочь местным органам власти привлечь необходимую рабочую силу.