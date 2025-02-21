Весной в Эстонии пройдут общегосударственные кризисные учения
На совместном семинаре региональных кризисных комиссий, состоявшемся 20 февраля, были определены три основные цели на 2025 год: эффективное использование грантов для повышения устойчивости к кризисам, проведение муниципальных риск-анализов и участие в различных тренингах и учениях.
Заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг поблагодарил местные самоуправления за хорошую работу по информированию во время синхронизации и добавил, что этот процесс позволил значительно продвинуться вперёд в плане общей готовности – вместе удалось охватить очень большое количество людей. „Мы должны сделать всё возможное, чтобы жители, органы местного самоуправления, спасательные службы и другие учреждения были готовы даже к самому худшему кризису“, – сказал Ламбинг.
„Различные учения – это лучший способ актуализировать планы и действия, а также практиковаться вместе. Ошибки, сделанные во время учений, дают ценные уроки. Спасательный департамент всегда готов поддержать местные самоуправления как грантами, так и обучением, учениями и консультациями. Мы все должны выполнить свою часть работы, чтобы быть действительно готовыми“.
Согласно поправкам к Закону о чрезвычайных ситуациях, вступившим в силу в октябре прошлого года, все 79 местных самоуправлений Эстонии стали учреждениями, ответственными за организацию жизненно важных услуг. Это означает, что в кризисной ситуации на них возлагается ответственность за функционирование таких услуг, как дороги, водоснабжение, канализация и системы централизованного отопления.
В связи с этим Министерство внутренних дел в течение следующих трёх лет (2025–2027 гг.) выделит в общей сложности 2,25 миллиона евро на повышение готовности муниципалитетов к кризисам. Субсидия на одно местное самоуправление составит 9493 евро в год, и её основная цель – помочь местным органам власти привлечь необходимую рабочую силу.
В 2025 году Спасательный департамент откроет два грантовых конкурса. Первый – для муниципалитетов, чтобы они могли приобрести генераторы и создать возможности для их подключения в эвакуационных центрах, кризисных информационных и поддерживающих пунктах (центрах устойчивости) и детских садах. Общий бюджет этой поддержки составляет 800 000 евро. Второй конкурс предназначен для квартирных товариществ с целью приобретения генераторов и создания точек их подключения. Его бюджет – 1 165 000 евро.
В Эстонии благодаря усилиям муниципалитетов и местных сообществ уже создано около 300 центров устойчивости (эст. яз. kerksuskeskus). Кроме того, Спасательный департамент совместно с местными самоуправлениями готовит эвакуационные и общественные укрытия. Департамент благодарит все муниципалитеты и сообщества за осознание важности этих мест, а также за непрерывную работу по развитию, модернизации и тестированию кризисных пунктов помощи.
В Академии внутренней безопасности недавно открылся научно-исследовательский и образовательный центр по защите населения, который поддерживает Спасательный департамент, другие государственные учреждения, органы местного самоуправления и граждан в повышении осведомлённости о кризисах. Для этого проводятся специальные тренинги, онлайн-курсы, разрабатываются учебные материалы и передаются необходимые знания по подготовке к кризисам.
23–24 апреля Спасательный департамент организует для местных самоуправлений общенациональные кризисные учения „Kevadmurd“, в рамках которых будет отрабатываться обеспечение жизненно важных услуг для людей.
К церковным приходам также обращаются за помощью в кризисных ситуациях. Например, они могут способствовать усилению кризисной коммуникации, предоставлять укрытия и эвакуационные пункты, оказывать психологическую помощь и, конечно, всесторонне сотрудничать с местными органами власти.
Региональную кризисную комиссию возглавляет Спасательный департамент, а в её состав входят руководители всех местных самоуправлений, представители государственных учреждений и сферы обороны.