Банк: житель Эстонии зачастую покупает автомобиль под воздействием эмоций

По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, слишком уж часто можно заметить, что покупка автомобиля основана на эмоциях. Главными факторами в пользу покупки являются то, нравится ли человеку машина, и каков будет размер ежемесячных лизинговых платежей. При этом во внимание не принимают прочие расходы, которые позднее могут стать неприятным сюрпризом. При покупке автомобиля следует учитывать общие расходы, которые, помимо собственно стоимости транспортного средства, включают различные налоги, траты на обслуживание и ремонт, снижение стоимости автомобиля и прочие факторы.

„Обычна ситуация, когда сразу после покупки автомобиля выясняется, что нужно также потратиться на летние или зимние шины, багажник на крышу и т. п. Если принять это во внимание до покупки автомобиля, их стоимость можно включить в лизинг, и такие крупные траты не станут неожиданностью“, – отметил Моппель.

Электромобиль – покупать дороже, использовать дешевле

„Все более актуальной дилеммой становится выбор между электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Покупка электромобиля, как правило, обходится дороже. В то же время расчеты показывают, что расходы на содержание электромобиля ниже – это касается как расходов на обслуживание, так и стоимости энергии на прохождение 100 километров. Кроме того, государственная субсидия для покупки электромобиля и разница в налоговых ставках на моторные транспортные средства заметно понижают совокупный расход на использование электромобиля в сравнении с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания“, – пояснил Моппель.