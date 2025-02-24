За рубежом
24.02.2025, 19:15

ФОТО | Фотограф из Даугавпилса запечатлел разрушенные украинские города

 
В Одессе, 7 февраля 2025
В Одессе, 7 февраля 2025
ФОТО: Александр Коваленко

Фотограф из Даугавпилса Александр Коваленко ровно год снимает в Украине, где фиксирует все, что происходит в стране. RusDelfi собрал кадры из жизни страны, которую настигла война.

„После того, как я столкнулся с тем, что большая часть Даугавпилса продолжает поддерживать российскую агрессию в Украине, решил посетить и пофотографировать наш „город-побратим“ — Харьков“, — рассказывает Александр. С тех пор в объектив фотографа попали Львов и Хмельницкий, Киев и Буча, Ирпень, Днепр, Краматорск, Изюм, Одесса.

„Очень люблю Украину, передвигаться на ночных поездах и пешком. Прохожу по 10-20 километров каждый день“, — рассказывает Александр.

С 2024 года провел в Украине около четырех месяцев.

Город Бородянка, Киевская область. Один из первых городов Киевской области, встретивший российские войска. Здание, разрушенное авиабомбой. Напротив него - известное граффити Бэнкси „Мальчик и Путин’“
Девочка кормит чаек. Одесса

Поселок Старый Салтов, Харьковская область. Бывший под оккупацией в 2022-м. Стена здания местной администрации. 16.02.2025
Город Ирпень, Киевская область. Пережил российскую оккупацию весной 2022-го. 12.03.2024
Разрушенное жилое здание. Днепр. 12.02.2025

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