24.02.2025, 19:15
ФОТО | Фотограф из Даугавпилса запечатлел разрушенные украинские города
ФОТО: Александр Коваленко
Фотограф из Даугавпилса Александр Коваленко ровно год снимает в Украине, где фиксирует все, что происходит в стране. RusDelfi собрал кадры из жизни страны, которую настигла война.
„После того, как я столкнулся с тем, что большая часть Даугавпилса продолжает поддерживать российскую агрессию в Украине, решил посетить и пофотографировать наш „город-побратим“ — Харьков“, — рассказывает Александр. С тех пор в объектив фотографа попали Львов и Хмельницкий, Киев и Буча, Ирпень, Днепр, Краматорск, Изюм, Одесса.
„Очень люблю Украину, передвигаться на ночных поездах и пешком. Прохожу по 10-20 километров каждый день“, — рассказывает Александр.
С 2024 года провел в Украине около четырех месяцев.