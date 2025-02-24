ФОТО | Фотограф из Даугавпилса запечатлел разрушенные украинские города

„После того, как я столкнулся с тем, что большая часть Даугавпилса продолжает поддерживать российскую агрессию в Украине, решил посетить и пофотографировать наш „город-побратим“ — Харьков“, — рассказывает Александр. С тех пор в объектив фотографа попали Львов и Хмельницкий, Киев и Буча, Ирпень, Днепр, Краматорск, Изюм, Одесса.