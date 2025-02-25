ГРАФИК | В эстонских школах стало меньше учителей с российским гражданством

Согласно данным эстонской информационной системы образования (EHIS), 95% учителей общеобразовательных школ имеют эстонское гражданство. Среди преподавателей общеобразовательных школ есть учителя с гражданством 66 разных стран, а также учителя с неопределённым гражданством. Учителей с гражданством России – 2%, и их число за последние годы сократилось. В период 2020/2021 учебного года в Эстонии работало 398 учителей с российским гражданством, в 2022/2023 году – 404, в 2023/2024 – 377, а в текущем учебном году (2024/2025) – всего 291.

Для сравнения, в соседней Латвии в начале февраля в школах работали 160 учителей с российским гражданством, что на 50 человек меньше, чем четыре года назад.

Также в Латвии депутаты предложили поправку к закону, которая может запретить гражданам России и Беларуси работать учителями в общеобразовательных учреждениях. В Эстонии же изменение политики в отношении гражданства не обсуждалось. Чтобы работать учителем в Эстонии, необходимо соответствовать установленным на государственном уровне квалификационным требованиям и владеть эстонским языком в соответствии с требованиями Закона о языке и вытекающими из него требованиями.

Ниже представлен график, который показывает, с каким гражданствами работают учителя в Эстонии.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить