В Таллинне открылся второй консультационный центр для родителей Perepesa

Руководитель Perepesa в Хааберсти Пирет Кютт пригласила в центр все семьи с маленькими детьми. „Perepesa – это место встречи семей, ожидающих ребенка, и родителей дошкольников. Это центр профилактики и семейной поддержки, здесь можно обратиться за советом к нашим сотрудникам или обсудить волнующие вопросы с другими родителями. Иногда родителям достаточно услышать слова поддержки и почувствовать, что им есть с кем поделиться своими переживаниями и радостями“, – отметила Кютт.

По словам исполнительного директора Центра развития благополучия детей Кийры Горнищев , таллиннские семьи активно пользуются услугами Perepesa и открытие нового центра было долгожданным событием. „Результаты проведенного недавно исследования душевного здоровья детей показали, что профилактическая работа и поддержка родителей на пути воспитания детей крайне важны. Поэтому такие центры, как Perepesa, и предлагаемая ими поддержка необходимы, – сказала Горнищев. – Мы видим большой интерес и потребность в услугах Perepesa, поэтому с нетерпением ждем открытия новых центров в разных районах Таллинна“.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало : „В центрах Perepesa прекрасно объединены потребности людей, возможности сообщества, стремления местных самоуправлений и политический курс государства. Я уже говорила ранее, что в Эстонии могло бы быть сто центров Perepesa, и мы постепенно идем к этому. Когда родители окружены заботой и поддержкой, заботу и поддержку получают и дети “.

Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил, что в Таллинне проживает более 37 000 детей в возрасте до семи лет. „Наша цель – сделать Таллинн самым удобным для семей городом Европы, и одним из шагов в этом направлении является создание центра Perepesa в каждом районе города. Эти центры предоставляют необходимую поддержку и дают семьям с маленькими детьми возможность общаться. Хааберсти стал вторым районом, где открылся центр Perepesa; в этом году мы планируем создать такие центры в Пирита, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне. От семей поступают очень положительные отзывы, и это дает нам уверенность в том, что проект следует продолжать“, – подчеркнул Казе.

Центр Perepesa, открывшийся в Кесклинне в апреле 2024 года, был очень хорошо принят местными жителями. В среднем его посещают 20–25 семей в день, за восемь месяцев в игровой комнате побывали более 3000 человек – как детей, так и родителей.

Руководитель отдела благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайса Ветемаа отметила, что в Perepesa проводятся различные мастер-классы и тренинги, также там можно получить консультацию психолога. „По итогам прошлого года около 600 семей приняли участие в различных мастер-классах, дискуссиях и тренингах или получили помощь психолога, – рассказала Ветемаа. – Мы видим, что благодаря предлагаемым услугам принцип „единого окна“ превосходно зарекомендовал себя. Perepesa создан для поддержки семей на пути воспитания детей, и с открытием центра в Хааберсти помощь станет доступнее для семей этого района“.

В день открытия, 21 февраля, с 15:00 до 18:00 в центр Perepesa в Хааберсти приглашаются семьи с детьми в возрасте до семи лет. Руководитель центра Пирет Кютт покажет помещение, также будет открыта игровая комната, где детей будет развлекать цыпленок Тибу. В 16:30 состоится театральное представление для детей. Кроме того, семьи могут прийти познакомиться с центром Perepesa с 25 по 27 февраля c 9:30 до 16:00 и 28 февраля с 9:00 до 13:00.

В Perepesa работает игровая комната, куда можно прийти с ребенком поиграть и отдохнуть. К психологу центра можно обратиться с любым вопросом или проблемой. Также Perepesa предлагает различные услуги, проводит тренинги и дискуссии. Основное внимание уделяется профилактике: раннему выявлению проблем, поддержке развития ребенка на разных этапах его жизни, укреплению отношений в паре и помощи родителям в вопросах воспитания. В центре применяются научно обоснованные методы, способствующие развитию детей и улучшению родительских навыков.

Модель деятельности центра профилактики и работы с семьями Perepesa разработана Центром развития благополучия детей. Она основана на международной практике северных стран и научных исследованиях, адаптирована к эстонским условиям и соответствует национальной стратегии развития. Центры Perepesa также открыты в Тюри, Пыльтсамаа, Вильянди, Тарту и Элва, их сеть продолжает расширяться в сотрудничестве с Министерством социальных дел и местными самоуправлениями.

Развивать центры Perepesa помогают Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, а также Таллиннский семейный центр совместно с Центром развития благополучия детей.

Город Таллинн выделил на открытие центра Perepesa в Хааберсти 190 000 евро.

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