С 1 марта в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс
С 1 по 15 марта родители будущих таллиннских первоклассников могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за их ребенком по месту жительства.
По данным Таллиннского департамента образования, в этом году в столице насчитывается около 4400 детей, достигших школьного возраста, что немного меньше, чем в предыдущие годы. В период с 1 по 15 марта родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за ребенком по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKool.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу, то сегодня основные опасения позади. „ Первый год перехода на эстонский язык обучения подтвердил, что таллиннские школы последовательно адаптируются к изменениям, даже если процесс проходит не везде одинаково. Все школы переходного типа справились со своей задачей, а многие создали сильную учебную среду, что позволило открыть классы и для детей, владеющих эстонским языком на уровне родного“, – подчеркнул Яшин. Он добавил, что Таллинн активно решает проблему переполненных классов: с нового учебного года стоит цель, чтобы во всех первых классах количество учеников не превышало 24. „Чтобы добиться этого, необходимо оценить возможности существующих школ и создать дополнительные учебные места. Две новые муниципальные школы в Пыхья-Таллинне – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе и Таллиннская Открытая школа – дают детям возможность получать качественное образование в учебных заведениях, расположенных поблизости от дома. Наша цель очевидна: в каждом районе у каждого ребенка должна быть такая возможность“, – сказал вице-мэр.
С сентября 2025 года сеть образовательных учреждений Таллинна расширится за счет двух новых школ – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе (ул. Карьямаа, 18) и Таллиннская Открытая школа (ул. Ауна, 6). Эти учебные заведения помогут решить проблему нехватки мест в школах Пыхья-Таллинна, вызванную быстрым ростом населения, а также предоставят семьям современное и доступное образование рядом с домом. В обеих школах предусмотрено до 648 учебных мест для учеников 1–9 классов. В 2025/2026 учебном году в основной школе Пыхьятяхе обучение начнут только первые классы, а дальнейшая комплектация школы будет происходить поэтапно. Такой подход также позволит временно использовать свободные помещения школы в качестве временных учебных классов для учеников Каламаяской основной школы на период ее ремонта.
При определении школьных мест в первую очередь учитываются требования Закона о основной школе и гимназии, а также действующие в Таллинне правила. Основными критериями являются близость школы к месту жительства ребенка и наличие в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество доступных мест, может быть принят во внимание срок регистрации места жительства. Обучение в подготовительном классе не является основанием для получения места в школе.Не позднее 20 мая родители, подавшие заявление в eKool, получат по электронной почте уведомление о назначенной школе. До 10 июня родителям необходимо подтвердить, будет ли ребенок обучаться в назначенной школе. Неподтвержденные места освобождаются, и начиная с 11 июня школы могут заполнять их в соответствии со своими правилами приема.
Заявления через eKool можно подавать с 1 по 15 марта. При необходимости документы также принимает Таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн) по понедельникам с 9:00 до 17:45, по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:45 и по пятницам с 9:00 до 15:45.
Родителям детей, зачисленных в школы с общегородским набором, подавать заявление не требуется.
Больше информации: Поступление в первый класс