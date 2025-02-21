С 1 марта в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс

По данным Таллиннского департамента образования, в этом году в столице насчитывается около 4400 детей, достигших школьного возраста, что немного меньше, чем в предыдущие годы. В период с 1 по 15 марта родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за ребенком по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKool.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу, то сегодня основные опасения позади. „ Первый год перехода на эстонский язык обучения подтвердил, что таллиннские школы последовательно адаптируются к изменениям, даже если процесс проходит не везде одинаково. Все школы переходного типа справились со своей задачей, а многие создали сильную учебную среду, что позволило открыть классы и для детей, владеющих эстонским языком на уровне родного“, – подчеркнул Яшин. Он добавил, что Таллинн активно решает проблему переполненных классов: с нового учебного года стоит цель, чтобы во всех первых классах количество учеников не превышало 24. „Чтобы добиться этого, необходимо оценить возможности существующих школ и создать дополнительные учебные места. Две новые муниципальные школы в Пыхья-Таллинне – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе и Таллиннская Открытая школа – дают детям возможность получать качественное образование в учебных заведениях, расположенных поблизости от дома. Наша цель очевидна: в каждом районе у каждого ребенка должна быть такая возможность“, – сказал вице-мэр.