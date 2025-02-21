В Балтийском море поврежден еще один кабель

Повреждение кабеля было обнаружено в Балтийском море, передает Yle. Эту информацию шведскоязычной редакции Svenska Yle подтвердила береговая охрана Швеции.

Предполагаемое повреждение кабеля произошло в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд.

По данным властей, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако они знают о ЧП с 20 февраля.

SVT сообщает , что речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, а предполагаемое повреждение кабеля произошло в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил в соцсети X, что он в курсе произошедшего. Согласно его словам, информация о возможных повреждениях воспринимается очень серьёзно.

По данным международного новостного агентства Reuters, шведская прокуратура начала предварительное расследование. Береговая охрана направила на место происшествия корабль.

Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование повреждения кабеля. Дело расследуется в рамках международного сотрудничества.

Рантанен: „Случайность тут крайне маловероятна“

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен (ИФ), расследование дела продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена по мере её поступления.

Она также рассказала, что финские власти участвуют в расследовании дела. Рантанен отказывается комментировать причину или преднамеренность повреждения кабеля.

– Но можно отметить, что таких случаев произошло настолько много, что случайность тут крайне маловероятна, – заявила министр.

Тот же кабель был поврежден в ноябре

Подводный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy оборвался в ноябре прошлого года.

Кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

В последние месяцы в Балтийском море произошло сразу несколько подобных обрывов. В январе был поврежден телекоммуникационный кабель между шведским островом Готланд и Латвией.

Cinia: неизвестно, что стало причиной повреждения