БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО | Военный парад на площади Вабадузе: всех поразил американский бомбардировщик B-52(62)
В понедельник, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает 107-й день рождения. Следите за главными новостями в онлайн-блоге RusDelfi.
Программа на 24 февраля
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7:32 Поднятие государственного флага
Утром 24 февраля, в годовщину становления Эстонской Республики, в Губернаторском саду на Тоомпеа пройдет торжественное поднятии государственного флага. Поднятие флага под аккомпанемент гимна Эстонской Республики начнется в 7:32.
На церемонии выступит спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики зачитает студент актерского отделения XXXII выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Эрлинг Эдинг.
В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ. Церемония ориентировочно закончится в 8:05.
09:00 Торжественная речь премьер-министра
На площади Вабадузе состоится возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, в ходе которого премьер-министр Кристен Михал выступит с торжественной речью.
10:00 Богослужение в Домском соборе
Архиепископ Урмас Виилма проведет службу в Домском соборе (Toomkirik). На месте также будут представители церквей-членов Эстонского совета церквей. Участвуют: Таллиннский полицейский оркестр, дирижер Рийво Йыги, детский хор Toomkool под руководством Кайи Пост.
11:55 Военный парад
На площади Вабадузе пройдет парад Сил обороны. Парад принимает президент Эстонии Алар Карис, руководит парадом командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило.
В параде примут участие 1075 военнослужащих и 47 единиц техники. Будут представлены 40 знамен, 11 рот, 8 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также 4 служебные собаки.
18:00 Речь президента
С речью по случаю годовщины ЭР выступит президент страны Алар Карис. В Национальной опере „Эстония“ пройдет президентский прием. На место приглашены политики, деятели культуры, спорта и многие другие. Режиссером концерта-постановки выступит Эльмо Нюганен, а музыкальным руководителем – дирижер Тыну Кальюсте.
В связи с проведением парада в честь Дня независимости Эстонии общественный транспорт будет направлен в объезд
Поскольку на площади Вабадузе в Таллинне по случаю 107-й годовщины Эстонской Республики состоится парад Сил обороны и его генеральная репетиция, движение общественного транспорта в центре столицы будет изменено в воскресенье, 23 февраля, с 19:00 и в понедельник, 24 февраля, с 8 до 17 часов.
В понедельник, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики и парад Сил обороны также повлияют на движение общественного транспорта. С 8:00 до 17:00 изменится маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 12:00 до 13:30 изменятся маршруты автобусных линий № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Также будет приостановлено движение трамваев на линиях № 1, 3, 4 и 5 с 12:00 до 13:30. В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному графику. Подробнее здесь.