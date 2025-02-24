БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО | Вечеринка в разгаре! Тонны закусок, вино и танцы на президентском приеме

Поскольку на площади Вабадузе в Таллинне по случаю 107-й годовщины Эстонской Республики состоится парад Сил обороны и его генеральная репетиция, движение общественного транспорта в центре столицы будет изменено в воскресенье, 23 февраля, с 19:00 и в понедельник, 24 февраля, с 8 до 17 часов.

В понедельник, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики и парад Сил обороны также повлияют на движение общественного транспорта. С 8:00 до 17:00 изменится маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 12:00 до 13:30 изменятся маршруты автобусных линий № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Также будет приостановлено движение трамваев на линиях № 1, 3, 4 и 5 с 12:00 до 13:30. В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному графику. Подробнее здесь.