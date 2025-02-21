Запрет на выход на лед в Таллинне и Харьюмаа частично отменяется
Замеры ледяного покрова водоёмов Северной Эстонии показали, что лёд достаточно толстый, чтобы частично отменить запрет. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, 22 февраля, можно выходить на лёд стоячих водоёмов в Таллинне и Харьюмаа. Запрет остаётся в силе на водотоках Северной Эстонии, то есть на реках и ручьях.
С субботы, 22 февраля, разрешается выходить на лёд всех внутренних водоёмов Таллинна и Харьюмаа, за исключением водотоков. На последних ледяной покров либо недостаточно толстый, либо отсутствует вовсе.
„Если посмотреть на календарь, то зима уже почти закончилась, но наконец-то морозы продержались достаточно долго, чтобы ослабить запрет на выход на лёд в Северной Эстонии. Однако это не означает, что люди должны терять бдительность на льду. В предстоящую неделю школьных каникул родителям стоит поговорить с детьми о безопасности на льду. Напоминаю всем, что перед выходом на лёд необходимо убедиться в его прочности, взять с собой необходимое снаряжение и проверить карту льда в приложении ILM+, чтобы убедиться в актуальных измерениях толщины льда“, — сказала руководитель бюро превенции Северного спасательного центра Рейли Ууэкюла.
Информацию о состоянии льда можно найти в обновлённой рубрике карты льда в погодном приложении ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит информационный характер, и каждый сам несёт ответственность за свою безопасность. Также на карте можно найти информацию об искусственных катках, где безопасно можно покататься на коньках.
При выходе на лёд необходимо соблюдать осторожность. О своих намерениях стоит сообщить близким, а по возможности взять с собой спутника, чтобы в случае происшествия помощь была рядом.
Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребёнок — ещё меньше. Поэтому важно, чтобы родители объяснили детям опасность первого зимнего льда и следили за тем, чтобы дети не выходили на лёд, пока он не станет достаточно прочным.
Выходя на лёд, необходимо взять с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете и сухую одежду. Также не будет лишним надеть спасательный жилет поверх одежды. Полезно иметь при себе свисток, чтобы подать сигнал в случае опасности.
Если вы заметили человека в беде или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните в службу спасения по номеру 112.
Памятка по безопасности на льду:
Всегда проверяйте, выдержит ли лёд, и двигайтесь по уже проверенным маршрутам.
Вблизи трещин, промоин и мостов лёд всегда слабее и может не выдержать человека.
Лёд менее прочный в районах с камышами, на мелководье, у родников, а также в местах впадения рек, ручьёв и канализации.
Если слышите треск, немедленно покиньте лёд — это означает, что в нём появились трещины, и он может проломиться.
На водотоках (реках и ручьях) лёд всегда слабее, чем на озёрах и прудах, и тает быстрее при изменении погодных условий.
В тёмное время суток повышается риск заблудиться на льду.
На открытых водоёмах дует ветер, что увеличивает риск переохлаждения.
Употребление алкоголя для согревания создаёт ложное ощущение тепла, но не замедляет охлаждение тела, а наоборот ускоряет его.