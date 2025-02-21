Запрет на выход на лед в Таллинне и Харьюмаа частично отменяется

С субботы, 22 февраля, разрешается выходить на лёд всех внутренних водоёмов Таллинна и Харьюмаа, за исключением водотоков. На последних ледяной покров либо недостаточно толстый, либо отсутствует вовсе.

„Если посмотреть на календарь, то зима уже почти закончилась, но наконец-то морозы продержались достаточно долго, чтобы ослабить запрет на выход на лёд в Северной Эстонии. Однако это не означает, что люди должны терять бдительность на льду. В предстоящую неделю школьных каникул родителям стоит поговорить с детьми о безопасности на льду. Напоминаю всем, что перед выходом на лёд необходимо убедиться в его прочности, взять с собой необходимое снаряжение и проверить карту льда в приложении ILM+, чтобы убедиться в актуальных измерениях толщины льда“, — сказала руководитель бюро превенции Северного спасательного центра Рейли Ууэкюла.

Информацию о состоянии льда можно найти в обновлённой рубрике карты льда в погодном приложении ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит информационный характер, и каждый сам несёт ответственность за свою безопасность. Также на карте можно найти информацию об искусственных катках, где безопасно можно покататься на коньках.

При выходе на лёд необходимо соблюдать осторожность. О своих намерениях стоит сообщить близким, а по возможности взять с собой спутника, чтобы в случае происшествия помощь была рядом.

Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребёнок — ещё меньше. Поэтому важно, чтобы родители объяснили детям опасность первого зимнего льда и следили за тем, чтобы дети не выходили на лёд, пока он не станет достаточно прочным.

Выходя на лёд, необходимо взять с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете и сухую одежду. Также не будет лишним надеть спасательный жилет поверх одежды. Полезно иметь при себе свисток, чтобы подать сигнал в случае опасности.