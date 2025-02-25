Экономика
25.02.2025, 08:39

Застройщики ветропарков и государство предлагают живущим поблизости от генератора скидку на электричество в размере 70% и 3000 евро

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Ветропарк
Ветропарк
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Застройщики ветропарков предлагают местным жителям в качестве компенсации за неудобства как скидку до 70% на электроэнергию, так и общие слова о заботе. К тому же со стороны государства введена плата за ветропарки, пишет Maaleht.

Издание Maaleht обратилась к застройщикам ветропарков, чтобы выяснить, что конкретно они предлагаю местным жителям в качестве компенсации за возможные неудобства. Из шести ответивших газете застройщиков ветряков самым конкретным был Sunly.

У компании Sunly в планах построить до 100 ветрогенераторов в десяти регионах Эстонии, она уже заключила договоры о сотрудничестве, например, с волостями Валга и Алатагузе и общеает местным жителям как дешевую электроэнергию, так и прямые линии для предприятий без сетевой платы.

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