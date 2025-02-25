25.02.2025, 08:39
Застройщики ветропарков и государство предлагают живущим поблизости от генератора скидку на электричество в размере 70% и 3000 евро(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Застройщики ветропарков предлагают местным жителям в качестве компенсации за неудобства как скидку до 70% на электроэнергию, так и общие слова о заботе. К тому же со стороны государства введена плата за ветропарки, пишет Maaleht.
Издание Maaleht обратилась к застройщикам ветропарков, чтобы выяснить, что конкретно они предлагаю местным жителям в качестве компенсации за возможные неудобства. Из шести ответивших газете застройщиков ветряков самым конкретным был Sunly.
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