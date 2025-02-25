Застройщики ветропарков и государство предлагают живущим поблизости от генератора скидку на электричество в размере 70% и 3000 евро

Издание Maaleht обратилась к застройщикам ветропарков, чтобы выяснить, что конкретно они предлагаю местным жителям в качестве компенсации за возможные неудобства. Из шести ответивших газете застройщиков ветряков самым конкретным был Sunly .

У компании Sunly в планах построить до 100 ветрогенераторов в десяти регионах Эстонии, она уже заключила договоры о сотрудничестве, например, с волостями Валга и Алатагузе и общеает местным жителям как дешевую электроэнергию, так и прямые линии для предприятий без сетевой платы.