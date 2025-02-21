Таллиннская реальная школа уволила учителя, который отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера

Директор школы Эне Саар подтвердила прекращение трудовых отношений с Сомеларом, но не захотела вдаваться в подробности. „Трудовой договор заканчивается завтра“. „Я не могу сейчас говорить о причинах, и есть причины, которые я не буду раскрывать“, — сказала она Delfi.