21.02.2025, 12:45
Таллиннская реальная школа уволила учителя, который отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция подтвердила, что учитель таллинской школы отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. На сегодняшний день школа прекратила трудовые отношения с учителем.
Насколько известно Delfi, по этой причине Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с заведующим учебной частью и учителем Мадисом Сомеларом.
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