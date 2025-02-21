Новости Эстонии
21.02.2025, 12:45

Таллиннская реальная школа уволила учителя, который отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера

 
Таллиннская реальная школа
Таллиннская реальная школа
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Полиция подтвердила, что учитель таллинской школы отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. На сегодняшний день школа прекратила трудовые отношения с учителем.

Насколько известно Delfi, по этой причине Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с заведующим учебной частью и учителем Мадисом Сомеларом.

Директор школы Эне Саар подтвердила прекращение трудовых отношений с Сомеларом, но не захотела вдаваться в подробности. „Трудовой договор заканчивается завтра“. „Я не могу сейчас говорить о причинах, и есть причины, которые я не буду раскрывать“, — сказала она Delfi.

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