Футбол
21.02.2025, 14:05

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ | „Реал“ сыграет с „Атлетико“, а „Ливерпуль“ – с „ПСЖ“

 
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене
ФОТО: MARTIAL TREZZINI | Scanpix

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Ньоне, Швейцария, прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которая определила пары для решающих матчей турнира. В плей-офф встретятся восемь лучших команд группового этапа и победители стыковых матчей.

Сетка турнира частично заранее была определена, и клубы уже знали своих потенциальных соперников на 1/4 и 1/2 финала. Важно отметить, что в 1/8 финала не было ограничений на клубы из одной страны, и возможны матчи между командами, которые встречались в группе.

Эта жеребьёвка стала последней в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и теперь клубы также узнали, какая команда будет играть дома в первом матче четвёртьфинала и полуфинала. Победитель первой пары полуфинала, согласно жеребьёвке, станет номинальным хозяином финала.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025

„ПСЖ“ Франция – „Ливерпуль“ Англия

„Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия

„Реал“ Испания – „Атлетико“ Испания

ПСВ Нидерланды – „Арсенал“ Англия

„Бенфика“ Португалия – „Барселона“ Испания

„Боруссия“ Дортмунд Германия – „Лилль“ Франция

„Бавария“ Германия – „Байер“ Германия

„Фейеноорд“ Нидерланды – „Интер“ Италия

1/4 финала

„ПСЖ“ Франция / „Ливерпуль“ Англия – „Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия

ПСВ Нидерланды / „Арсенал“ Англия – „Реал“ Испания – „Атлетико“ Испания

„Бенфика“ Португалия / „Барселона“ Испания – „Боруссия“ Дортмунд Германия – „Лилль“ Франция

„Бавария“ Германия / „Байер“ Германия – „Фейеноорд“ Нидерланды – „Интер“ Италия

1/2 финала

ПСВ Нидерланды / „Арсенал“ Англия, „Реал“ Испания / „Атлетико“ Испания – „ПСЖ“ Франция / „Ливерпуль“ Англия, „Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия

„Бенфика“ Португалия / „Барселона“ Испания, „Боруссия“ Дортмунд Германия / „Лилль“ Франция – „Бавария“ Германия / „Байер“ Германия, „Фейеноорд“ Нидерланды / „Интер“ Италия

Когда пройдут матчи оставшихся стадий плей-офф ЛЧ?

  • 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года.

  • 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года.

  • 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года.

  • Финал пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.

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