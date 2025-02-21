Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ | „Реал“ сыграет с „Атлетико“, а „Ливерпуль“ – с „ПСЖ“
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Сегодня в Ньоне, Швейцария, прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которая определила пары для решающих матчей турнира. В плей-офф встретятся восемь лучших команд группового этапа и победители стыковых матчей.
Сетка турнира частично заранее была определена, и клубы уже знали своих потенциальных соперников на 1/4 и 1/2 финала. Важно отметить, что в 1/8 финала не было ограничений на клубы из одной страны, и возможны матчи между командами, которые встречались в группе.
Эта жеребьёвка стала последней в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и теперь клубы также узнали, какая команда будет играть дома в первом матче четвёртьфинала и полуфинала. Победитель первой пары полуфинала, согласно жеребьёвке, станет номинальным хозяином финала.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025
„ПСЖ“ Франция – „Ливерпуль“ Англия
„Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия
„Реал“ Испания – „Атлетико“ Испания
ПСВ Нидерланды – „Арсенал“ Англия
„Бенфика“ Португалия – „Барселона“ Испания
„Боруссия“ Дортмунд Германия – „Лилль“ Франция
„Бавария“ Германия – „Байер“ Германия
„Фейеноорд“ Нидерланды – „Интер“ Италия
1/4 финала
„ПСЖ“ Франция / „Ливерпуль“ Англия – „Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия
ПСВ Нидерланды / „Арсенал“ Англия – „Реал“ Испания – „Атлетико“ Испания
„Бенфика“ Португалия / „Барселона“ Испания – „Боруссия“ Дортмунд Германия – „Лилль“ Франция
„Бавария“ Германия / „Байер“ Германия – „Фейеноорд“ Нидерланды – „Интер“ Италия
1/2 финала
ПСВ Нидерланды / „Арсенал“ Англия, „Реал“ Испания / „Атлетико“ Испания – „ПСЖ“ Франция / „Ливерпуль“ Англия, „Брюгге“ Бельгия – „Астон Вилла“ Англия
„Бенфика“ Португалия / „Барселона“ Испания, „Боруссия“ Дортмунд Германия / „Лилль“ Франция – „Бавария“ Германия / „Байер“ Германия, „Фейеноорд“ Нидерланды / „Интер“ Италия
Когда пройдут матчи оставшихся стадий плей-офф ЛЧ?
1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года.
1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года.
1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года.
Финал пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.