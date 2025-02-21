Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ | „Реал“ сыграет с „Атлетико“, а „Ливерпуль“ – с „ПСЖ“

Сегодня в Ньоне, Швейцария, прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которая определила пары для решающих матчей турнира. В плей-офф встретятся восемь лучших команд группового этапа и победители стыковых матчей.

Сетка турнира частично заранее была определена, и клубы уже знали своих потенциальных соперников на 1/4 и 1/2 финала. Важно отметить, что в 1/8 финала не было ограничений на клубы из одной страны, и возможны матчи между командами, которые встречались в группе.