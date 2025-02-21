Госсекретарь США назвал условие встречи Трампа с Путиным

Возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина „во многом зависит от того, удастся ли добиться прогресса в переговорах по прекращению войны в Украине“, пишет DW. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 20 февраля, в интервью журналистке Кэтрин Херридж, транслировавшемся на платформе X.

Условие встречи Трампа с Путиным

По словам Рубио, он обсуждал встречу Трампа с Путиным на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде. При этом он сказал Лаврову и российским официальным лицам, что „встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет“, добавил Рубио.

„Обычно такие встречи не проводятся, пока не станет известно о каком-то результате или не будет достигнут какой-то прогресс“, - пояснил далее глава американского внешнеполитического ведомства. При этом если США и Россия смогут добиться прогресса на переговорах по окончанию войны в Украине и встреча Трампа с Путиным закрепит сделку, то „все должны будут чествовать президента Трампа как миротворца“, уверен он.

Необходимо выяснить серьезность намерений России

Несмотря на то, что Трамп после телефонного разговора с Путиным заявлял о вероятности личной встречи с ним до конца февраля, Рубио заявил, что „не знает“, когда она сможет состояться.

При этом, по его словам, американский президент хочет знать, насколько серьезно Россия настроена на прекращение войны против Украины. При этом единственным способом это проверить - напрямую спросить об этом Москву, добавил Рубио. Единственной договоренностью переговоров в Саудовской Аравии было намерение продолжить говорить о мире, пояснил он.

Переговоры США и России в Эр-Рияде

На переговорах российской и американской делегации в столице Саудовской Аравии 18 февраля обсуждалась возможная встреча президентов РФ и США, по их итогам стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 19 февраля допустил, что встреча Трампа с Путиным может состояться до конца текущего месяца. Трамп днем ранее также не исключил возможной встречи с российским президентом в феврале.

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