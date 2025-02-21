Новости Эстонии
21.02.2025, 14:15

Большой переполох в столичной гимназии: учитель уволен, родители протестуют, директор ушел по собственному

 
Департамент: этот учитель там вообще не должен был работать
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Таллиннская техническая гимназия прекратила трудовые отношения с классными руководителем и опорным специалистом Мерике Кандар, которая обратилась в прессу с подозрением о нецелевом использовании денег, выделяемых на детей с особыми потребностями. Талиннский Департамент образования начал внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что часть утверждений учительницы не соответствует действительности.

„В расторжении моего трудового договора имеются различные безосновательные обвинения, но главным поводом была статья об утрате доверия“, - сказала Кандар порталу Delfi. Уведомление о расторжении трудового договора в чрезвычайном порядке она получила на прошлой неделе в пятницу вечером, перед окончанием рабочего дня.

В знак протеста родители ее класса направили совместное обращение к вице-мэру Алексею Яшину, руководителю таллиннского Департамента образования Каарелу Рунду, специалистам по надзору Министерства образования и канцлеру права Юлле Мадизе, так как они считают, что Кандар является достойным работникам и решает существенные задачи.

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