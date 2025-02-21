Большой переполох в столичной гимназии: учитель уволен, родители протестуют, директор ушел по собственному

Таллиннская техническая гимназия прекратила трудовые отношения с классными руководителем и опорным специалистом Мерике Кандар, которая обратилась в прессу с подозрением о нецелевом использовании денег, выделяемых на детей с особыми потребностями. Талиннский Департамент образования начал внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что часть утверждений учительницы не соответствует действительности.