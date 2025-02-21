СЕГОДНЯ | Большая игра в Unibet Arena: сможет ли сборная Эстонии по баскетболу завоевать путевку на Евробаскет-2025 при полном аншлаге?

Национальная сборная Эстонии по баскетболу уверенно лидирует в группе H, одержав три победы в четырех матчах. Их сегодняшние соперники — сборная Северной Македонии — имеют лишь одну победу при трех поражениях. Предстоящий матч на Unibet Arena обещает стать решающим для эстонской команды: для гарантированного выхода на Евробаскет-2025 необходимо либо одержать победу, либо уступить с разницей не более четырех очков.

Эстония и Северная Македония начали отборочный цикл с очной встречи в феврале прошлого года, где эстонцы одержали выездную победу со счетом 74:69. После этого Эстония сенсационно обыграла Литву (65:59) и Польшу (82:78), но уступила полякам в домашнем матче со счетом 86:88. Единственная победа Северной Македонии была одержана над Польшей (96:71).

Сегодняшняя игра на Unibet Arena может стать решающей для эстонской сборной. Однако даже если им не удастся обеспечить выход на Евробаскет-2025, у Эстонии будет еще одна попытка 24 февраля в выездном матче против Литвы.

Сборная Польши, являясь одной из стран-хозяев Евробаскета-2025, автоматически попадет в финальный турнир. Из трёх оставшихся команд в группе H, две лучшие также обеспечат себе путёвки на чемпионат Европы.

Состав мужской сборной Эстонии по баскетболу:

Кристиан Кулламяэ („Бильбао“ | Испания)

Сийм-Маркус Пост („ТалТех/Алексела“)

Стефан Ваакс („Калев/Крамо“)

Микк Юркатамм („Авеллино" | Италия)

Сандер Райесте („Баскония" | Испания)

Артур Конончук („Ольденбург“ | Германия)

Янари Йоэсаар („Дзики Варшава“ | Польша)

Каспар Трейер („Наполи" | Италия)

Сийм-Сандер Вене („Сталь“ Острув-Велькопольски | Польша)

Майк-Калев Котсар (Yokohama B-Corsairs | Япония)

Матиас Тасс („Остенде" | Бельгия)

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех городах — Лимасоле (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Риге (Латвия). В четвертый раз подряд турнир будет принимать сразу четыре страны.