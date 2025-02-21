ФОТО | Сборная Эстонии разгромила Северную Македонию и отобралась на Евробаскет-2025

В отборочной группе H чемпионата Европы после четырёх матчей у Эстонии и Литвы было по три победы, у Польши и Северной Македонии — по одной. В такой ситуации Эстония в игре против Северной Македонии могла обеспечить себе выход на чемпионат Европы либо победой, либо поражением с разницей не более четырех очков.

Сборная Эстонии начала матч с мощного старта под бурную поддержку зрителей, поведея 9:2 за менее чем три минуты. В лучшем случае хозяева площадки смогли оторваться на восемь очков, и по итогам первой четверти на табло был счет 22:17 в пользу эстонской сборной.

Во второй четверти, под руководством американца, натурализованного в Северной Македонии Ти Джей Шортса, гости вернулись в игру. В упорной борьбе им удалось выйти на перерыв с минимальным преимуществом — 38:39.

После перерыва эстонские баскетболисты вышли с совершенно другим настроем: защита была на высоте, и к последним десяти минутам счёт стал 58:50 в пользу хозяев. Уверенные в себе эстонцы не остановились на достигнутом и завершили матч уверенной победой со счетом 84:65, что обеспечило нашей команде квалификацию на Евробаскет-2025.

Лучшие игроки сборной Эстонии в этом матче: Майк-Калев Котсар — 16 очков, Янари Йоэсаар — 14 очков, Сандер Райесте и Артур Конончук — по 11 очков. У соперников наибольшее количество очков набрали Ти Джей Шортс — 21 и Ненад Димитриевич — 20.

Лучшие баскетболисты Эстонии ранее играли на чемпионатах Европы четыре раза: в 1993, 2001, 2015 и 2022 годах.

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Латвии, Польше и Финляндии. Матчи плей-офф будут играться в Риге.

Группа Н:

До матча: