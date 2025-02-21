ФОТО и ВИДЕО | Сборная Эстонии разгромила Северную Македонию и отобралась на Евробаскет-2025
В пятницу, 21 февраля, мужская сборная Эстонии по баскетболу одержала победу над Северной Македонией со счетом 84:65 на заполненной Unibet Arena в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. Эта победа обеспечила Эстонии выход на Евробаскет-2025
В отборочной группе H чемпионата Европы после четырёх матчей у Эстонии и Литвы было по три победы, у Польши и Северной Македонии — по одной. В такой ситуации Эстония в игре против Северной Македонии могла обеспечить себе выход на чемпионат Европы либо победой, либо поражением с разницей не более четырех очков.
Сборная Эстонии начала матч с мощного старта под бурную поддержку зрителей, поведея 9:2 за менее чем три минуты. В лучшем случае хозяева площадки смогли оторваться на восемь очков, и по итогам первой четверти на табло был счет 22:17 в пользу эстонской сборной.
Во второй четверти, под руководством американца, натурализованного в Северной Македонии Ти Джей Шортса, гости вернулись в игру. В упорной борьбе им удалось выйти на перерыв с минимальным преимуществом — 38:39.
После перерыва эстонские баскетболисты вышли с совершенно другим настроем: защита была на высоте, и к последним десяти минутам счёт стал 58:50 в пользу хозяев. Уверенные в себе эстонцы не остановились на достигнутом и завершили матч уверенной победой со счетом 84:65, что обеспечило нашей команде квалификацию на Евробаскет-2025.
Лучшие игроки сборной Эстонии в этом матче: Майк-Калев Котсар — 16 очков, Янари Йоэсаар — 14 очков, Сандер Райесте и Артур Конончук — по 11 очков. У соперников наибольшее количество очков набрали Ти Джей Шортс — 21 и Ненад Димитриевич — 20.
Лучшие баскетболисты Эстонии ранее играли на чемпионатах Европы четыре раза: в 1993, 2001, 2015 и 2022 годах.
Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Латвии, Польше и Финляндии. Матчи плей-офф будут играться в Риге.
Группа Н:
До матча:
Национальная сборная Эстонии по баскетболу уверенно лидирует в группе H, одержав три победы в четырех матчах. Их сегодняшние соперники — сборная Северной Македонии — имеют лишь одну победу при трех поражениях. Предстоящий матч на Unibet Arena обещает стать решающим для эстонской команды: для гарантированного выхода на Евробаскет-2025 необходимо либо одержать победу, либо уступить с разницей не более четырех очков.
Эстония и Северная Македония начали отборочный цикл с очной встречи в феврале прошлого года, где эстонцы одержали выездную победу со счетом 74:69. После этого Эстония сенсационно обыграла Литву (65:59) и Польшу (82:78), но уступила полякам в домашнем матче со счетом 86:88. Единственная победа Северной Македонии была одержана над Польшей (96:71).
Сегодняшняя игра на Unibet Arena может стать решающей для эстонской сборной. Однако даже если им не удастся обеспечить выход на Евробаскет-2025, у Эстонии будет еще одна попытка 24 февраля в выездном матче против Литвы.
Сборная Польши, являясь одной из стран-хозяев Евробаскета-2025, автоматически попадет в финальный турнир. Из трёх оставшихся команд в группе H, две лучшие также обеспечат себе путёвки на чемпионат Европы.
Состав мужской сборной Эстонии по баскетболу:
Кристиан Кулламяэ („Бильбао“ | Испания)
Сийм-Маркус Пост („ТалТех/Алексела“)
Стефан Ваакс („Калев/Крамо“)
Микк Юркатамм („Авеллино" | Италия)
Сандер Райесте („Баскония" | Испания)
Артур Конончук („Ольденбург“ | Германия)
Янари Йоэсаар („Дзики Варшава“ | Польша)
Каспар Трейер („Наполи" | Италия)
Сийм-Сандер Вене („Сталь“ Острув-Велькопольски | Польша)
Майк-Калев Котсар (Yokohama B-Corsairs | Япония)
Матиас Тасс („Остенде" | Бельгия)
Михкель Кирвес („СиБет“ Йонава) | Литва)
Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех городах — Лимасоле (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Риге (Латвия). В четвертый раз подряд турнир будет принимать сразу четыре страны.
В финальной стадии чемпионата примут участие 24 сборные. Действующим чемпионом Европы является Испания, которая в 2022 году завоевала свой четвертый титул, победив в Берлине.