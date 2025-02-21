Исследование: более 60% респондентов называют себя не просто „русскими“, а „русскоязычными эстонцами“ или „эстонскими русскими“
По поручению Министерства культуры и Фонда интеграции Институт балтийских исследований провёл исследование мнений жителей с неопределенным гражданством относительно эстонского гражданства, а также факторов, влияющих на его получение. В опросе приняли участие 1991 человек, и в семи фокус-группах свое мнение разъяснили 28 жителей. Исследование было начато весной 2024 года, и данные был собраны с октября по декабрь.
Результаты исследования показали следующее:
Жители с неопределенным гражданством имеют прочную социальную и культурную связь с Эстонией. Более 80% опрошенных отмечают, что чувствуют себя „довольно“ или „очень“ привязанными к своему месту жительства, а около 90% испытывают такую же связь с Эстонией в целом. Важен и выяснившийся факт, что 70% респондентов не оформляют гражданство другой страны именно потому, что считают Эстонию своей родиной.
Большинство (65%) жителей с неопределенным гражданством готовы ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Из них 15% рассчитывают сделать это в течение ближайшего года, а 28% — в течение от двух до пяти лет. Если бы у жителей с неопределенным гражданством была возможность свободного выбора, около 79% предпочли бы именно эстонское гражданство.
Жители с неопределенным гражданством заинтересованы в эстонском гражданстве по разным причинам. Большую часть мотивирует желание обрести уверенность в своих правах на проживание в Эстонии (52%). Также важными факторами являются усиление чувства принадлежности к стране (38%) и снижение риска возможной дискриминации (34%). Есть и прагматичные причины, как например повышение шансов на трудоустройство (32%).
В самоидентификации жителей Эстонии с неопределенным гражданством ярко выражена их связь со страной: более 60% респондентов предпочитают называть себя не просто „русскими“, а „русскоязычными эстонцами“ (44%) или „эстонскими русскими“ (18%).
Главный барьер на пути к получению гражданства — владение эстонским языком на положенном уровне B1 (53%). Среди них 22% активно используют язык, у 68% пассивные знания и 7% совершенно не владеют языком. Другими препятствиями являются финансовые затруднения (17%), нехватка времени (16%) и преклонный возраст (13%).
Группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна: у них различные взгляды, мотивация и препятствия для получения гражданства. Поэтому единого решения, подходящего всем, не существует. Для одних важен призыв со стороны государства, но большинству требуется и практическая поддержка.
„Получение гражданства — это не завершающий этап интеграции“
„Исследование показало, что 65% жителей с неопределенным гражданством намерены ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Причем этот показатель высок во всех возрастных группах. Исследование также показало, что группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна. У них различные препятствия или страхи, которые могут затруднять получение эстонского гражданства. Одних мотивирует чувство родины и общности, других — перспективы на рынке труда. Настолько же разной должна быть и практическая поддержка им в получении гражданства“, — сказал руководитель программы исследований миграции и интеграции Института балтийских исследований Кристьян Калдур, отметив, что жители с неопределенным гражданством проявили активный интерес к участию в исследовании, которое было начато весной прошлого года.
По словам вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эды Силберг, результаты исследования ясно показали, что в будущем следует уделять больше внимания формированию позитивного отношения к гражданству.
„Получение гражданства — это не завершающий этап интеграции, а важная часть этого процесса. Многие жители с неопределенным гражданством ощущают себя частью нашего общества и имеют сильную связь с Эстонией, что в интеграции крайне важно. Приобретение гражданства является следующим шагом, который закрепляет юридическую связь между человеком и государством, определяя взаимные права и обязанности. Исследование помогло выяснить мнения и выявить препятствия, мешающие жителям сделать этот шаг, а также показало, какая поддержка им необходима для получения эстонского гражданства“, — подчеркнула Эда Силберг.
Директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев отметил, что исследование показало, чему уделять внимание при развитии мер поддержки для тех, кто намерены стать гражданами Эстонии.
„В Эстонии проживает порядка 60 000 человек с неопределенным гражданством, большинство которых желает получить эстонское гражданство. Важно обеспечить будущим гражданам всестороннюю поддержку в получении гражданства, а также поспособствовать укреплению их связи с нашей страной. Результаты исследования содержат ценную обратную связь, на основании которой сможем совместно с другими специалистами развивать поддержку, которую оказываем в процессе получения гражданства“, — сказал Дмитрий Московцев.