Исследование: более 60% респондентов называют себя не просто „русскими“, а „русскоязычными эстонцами“ или „эстонскими русскими“

Результаты исследования показали следующее:

Жители с неопределенным гражданством имеют прочную социальную и культурную связь с Эстонией. Более 80% опрошенных отмечают, что чувствуют себя „довольно“ или „очень“ привязанными к своему месту жительства, а около 90% испытывают такую же связь с Эстонией в целом. Важен и выяснившийся факт, что 70% респондентов не оформляют гражданство другой страны именно потому, что считают Эстонию своей родиной.

Большинство (65%) жителей с неопределенным гражданством готовы ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Из них 15% рассчитывают сделать это в течение ближайшего года, а 28% — в течение от двух до пяти лет. Если бы у жителей с неопределенным гражданством была возможность свободного выбора, около 79% предпочли бы именно эстонское гражданство.

Жители с неопределенным гражданством заинтересованы в эстонском гражданстве по разным причинам. Большую часть мотивирует желание обрести уверенность в своих правах на проживание в Эстонии (52%). Также важными факторами являются усиление чувства принадлежности к стране (38%) и снижение риска возможной дискриминации (34%). Есть и прагматичные причины, как например повышение шансов на трудоустройство (32%).

В самоидентификации жителей Эстонии с неопределенным гражданством ярко выражена их связь со страной: более 60% респондентов предпочитают называть себя не просто „русскими“, а „русскоязычными эстонцами“ (44%) или „эстонскими русскими“ (18%).

Главный барьер на пути к получению гражданства — владение эстонским языком на положенном уровне B1 (53%). Среди них 22% активно используют язык, у 68% пассивные знания и 7% совершенно не владеют языком. Другими препятствиями являются финансовые затруднения (17%), нехватка времени (16%) и преклонный возраст (13%).