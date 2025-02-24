Военный эксперт: Запад терпит стратегическое поражение в Украине, и если это произойдет, Кремль начнет искать новую добычу

Третий год войны принес испытания обеим воюющим сторонам. Россия добилась некоторых успехов на поле боя, захватив около 3500 квадратных километров украинской территории, главным образом в Донбассе и приграничных районах Харьковской области. В то же время российская армия понесла огромные потери, потеряв десятки тысяч солдат, а также огромное количество бронетехники и артиллерии, которую не удается восполнять в достаточных объемах.

Украинская армия, в свою очередь, летом провела масштабную атаку на территорию России, устроив в Курской области настоящую „молниеносную войну“, в ходе которой было захвачено около 1200 квадратных километров российских территорий. Эта операция показала, что Украина по-прежнему способна проводить наступательные операции. Однако в целом проблема нехватки личного состава в 2024 году стала для Украины еще более острой. Ужесточение мобилизации не принесло ожидаемого эффекта, так как удалось набрать меньше людей, чем надеялся Киев, а новые части, сформированные из мобилизованных, оказались очень слабыми, и часть из них пришлось расформировать к концу года.