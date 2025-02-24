24.02.2025, 21:50
Военный эксперт: Запад терпит стратегическое поражение в Украине, и если это произойдет, Кремль начнет искать новую добычу
Едва ли Украина сможет вернуть свои территории
Накануне третьей годовщины начала войны в Украине Delfi побеседовал с военным экспертом и полковником запаса ВВС Азербайджана Агилем Рустамзаде о том, каким будет четвертый год войны.
Третий год войны принес испытания обеим воюющим сторонам. Россия добилась некоторых успехов на поле боя, захватив около 3500 квадратных километров украинской территории, главным образом в Донбассе и приграничных районах Харьковской области. В то же время российская армия понесла огромные потери, потеряв десятки тысяч солдат, а также огромное количество бронетехники и артиллерии, которую не удается восполнять в достаточных объемах.
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