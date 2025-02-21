Новости Ида-Вирумаа
21.02.2025, 07:59

Сегодня в Нарвской библиотеке пройдет вечер стихов молодого поэта

 
Мартин Ландинг
Мартин Ландинг
ФОТО: Delfi Meedia

В пятницу, 28 февраля в 17.00 Нарвская центральная библиотека приглашает по поэтический вечер. О своем творчестве расскажет молодой поэт Мартин Ландинг.

Мартин представит поэтический сборник „Душа“, поделится личными размышлениями о выбранном творческом пути, прочитает избранные стихи из будущего сборника и представит отрывки из мировой классики, вдохновляющие молодого человека на новые свершения.

„Я искренне верю, что поэзия способна тронуть душу и открыть перед людьми новые горизонты“, - считает Мартин.

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