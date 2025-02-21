21.02.2025, 07:59
Сегодня в Нарвской библиотеке пройдет вечер стихов молодого поэта
ФОТО: Delfi Meedia
В пятницу, 28 февраля в 17.00 Нарвская центральная библиотека приглашает по поэтический вечер. О своем творчестве расскажет молодой поэт Мартин Ландинг.
Мартин представит поэтический сборник „Душа“, поделится личными размышлениями о выбранном творческом пути, прочитает избранные стихи из будущего сборника и представит отрывки из мировой классики, вдохновляющие молодого человека на новые свершения.
„Я искренне верю, что поэзия способна тронуть душу и открыть перед людьми новые горизонты“, - считает Мартин.