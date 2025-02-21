МНЕНИЕ | Чтобы сохранить независимость Эстонии нужно помнить, где проходит граница с „Русским миром“

Мы часто склонны не помнить уроков истории и готовы снова и снова наступать „на те же грабли“. Когда-то в 1918 году Владимир Ленин весьма откровенно заявил, что большевики не собираются соблюдать подписываемый ими в Бресте мирный договор. Политики, как и жители Европы, порадовались возможности прекратить войну и все равно договор подписали. В Эстонии, 23 февраля в Пярну, а 24 февраля в Таллинне, в 1918 году была провозглашена Декларация о независимости, а в ноябре того же 1918 года Россия напала на Эстонию, и были новые жертвы, в числе которых и герои Освободительной войны.