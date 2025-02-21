21.02.2025, 15:04
МНЕНИЕ | Чтобы сохранить независимость Эстонии нужно помнить, где проходит граница с „Русским миром“
ФОТО: | Delfi Meedia
Россия подписывает договоры, а затем нападает, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.
Мы часто склонны не помнить уроков истории и готовы снова и снова наступать „на те же грабли“. Когда-то в 1918 году Владимир Ленин весьма откровенно заявил, что большевики не собираются соблюдать подписываемый ими в Бресте мирный договор. Политики, как и жители Европы, порадовались возможности прекратить войну и все равно договор подписали. В Эстонии, 23 февраля в Пярну, а 24 февраля в Таллинне, в 1918 году была провозглашена Декларация о независимости, а в ноябре того же 1918 года Россия напала на Эстонию, и были новые жертвы, в числе которых и герои Освободительной войны.
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