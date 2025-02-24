ОТ РЕДАКЦИИ | Отмечая День независимости Эстонии, мы должны помнить об Украине, которая сражается за свою свободу

24 февраля – важный день для нашей страны. В этот день 107 лет назад Комитет спасения, состоявший из трех человек и получивший свои полномочия от Эстонского земского собрания, провозгласил в Таллинне государственную независимость Эстонии.

В тот же день в Таллинн вошли немецкие войска, и о какой-либо независимости не могло быть и речи – многие считали, что ее не было и не будет.

Но все сложилось иначе: Эстония защитила свою свободу в Освободительной войне, провела 51 год под оккупацией Советского Союза и нацистской Германии, но сумела восстановить свою независимость. Именно поэтому 24 февраля – очень радостный день. Как и 20 августа, когда независимость Эстонской республики была восстановлена.

И в 1918, и в 1991 году эти дни были наполнены тревогой. Но сегодня их нужно отмечать как дни национальной радости и помнить, что мы способны преодолеть даже самые большие трудности. Эти тревожные времена и то, как они прошли, мы должны помнить и сегодня.

С 2022 года наш День независимости ассоциируется с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Так будет не всегда. Но сейчас, когда Украина защищает свою свободу и независимость, когда на украинские города падают российские ракеты, а десятки тысяч украинских граждан депортированы с оккупированных территорий в Россию, мы должны помнить об этом.

Любая война когда-нибудь заканчивается. Даже Столетняя война и Тридцатилетняя война в конце концов завершились мирными договорами. Закончится и война в Украине. В третью годовщину начала войны в Украине царят неопределенность и тревога, в том числе из-за действий Дональда Трампа и заявлений Кремля. Но и война в Украине закончится мирным договором.

Мир возможен только тогда, когда будут созданы надежные гарантии предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России.