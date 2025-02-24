ОТ РЕДАКЦИИ | Отмечая День независимости Эстонии, мы должны помнить об Украине, которая сражается за свою свободу
С 2022 года наш День независимости ассоциируется с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Так будет не всегда. Но сейчас, когда Украина защищает свою свободу и независимость, когда на украинские города падают российские ракеты, а десятки тысяч украинских граждан депортированы с оккупированных территорий в Россию, мы должны помнить об этом.
24 февраля – важный день для нашей страны. В этот день 107 лет назад Комитет спасения, состоявший из трех человек и получивший свои полномочия от Эстонского земского собрания, провозгласил в Таллинне государственную независимость Эстонии.
В тот же день в Таллинн вошли немецкие войска, и о какой-либо независимости не могло быть и речи – многие считали, что ее не было и не будет.
Но все сложилось иначе: Эстония защитила свою свободу в Освободительной войне, провела 51 год под оккупацией Советского Союза и нацистской Германии, но сумела восстановить свою независимость. Именно поэтому 24 февраля – очень радостный день. Как и 20 августа, когда независимость Эстонской республики была восстановлена.
И в 1918, и в 1991 году эти дни были наполнены тревогой. Но сегодня их нужно отмечать как дни национальной радости и помнить, что мы способны преодолеть даже самые большие трудности. Эти тревожные времена и то, как они прошли, мы должны помнить и сегодня.
С 2022 года наш День независимости ассоциируется с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Так будет не всегда. Но сейчас, когда Украина защищает свою свободу и независимость, когда на украинские города падают российские ракеты, а десятки тысяч украинских граждан депортированы с оккупированных территорий в Россию, мы должны помнить об этом.
Любая война когда-нибудь заканчивается. Даже Столетняя война и Тридцатилетняя война в конце концов завершились мирными договорами. Закончится и война в Украине. В третью годовщину начала войны в Украине царят неопределенность и тревога, в том числе из-за действий Дональда Трампа и заявлений Кремля. Но и война в Украине закончится мирным договором.
Мир возможен только тогда, когда будут созданы надежные гарантии предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России.
Однако она не может закончиться „миром“ на условиях Кремля, потому что такой договор не принесет настоящего мира, и поэтому слово „мир“ пришлось бы писать в кавычках — так же, как и „президентские выборы“, если речь идет о России и Беларуси. Мир возможен только тогда, когда будут созданы надежные гарантии предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России. И, разумеется, необходима мощная сдерживающая сила. Потому что словами Кремль не остановить.
Во время недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности вспоминали Мюнхенское соглашение 1938 года. И не без основания. Также стоит напомнить о Будапештском меморандуме, Минск-I и Минск-II и так далее. Почему бы не вспомнить и соглашения с Кремлем о нейтрализации сирийского химического арсенала? Ведь очевидно, что диктаторские режимы никогда не собираются добровольно выполнять свои обязательства. Напротив, у них существует патологическая склонность нарушать все договоренности и переступать любые установленные для них „красные линии“. Это вызывает у них азарт.
Заставить диктаторские режимы подчиняться каким-либо условиям и соблюдать их можно только силой. И обо этом стоит помнить, рассуждая о каких-то новых соглашениях, которые можно заключить с Кремлем.