Белоруска о третьей годовщине войны в Украине: „Нас кинули в один котел с россиянами“

— Как вы думаете, война и правда будет? — спрашивает хозяйка комнаты, которую я снимала в декабре 2021 года. — Вы же из Беларуси, больше в этом контексте понимаете.

Я кажется в тот момент даже посмеялась:

— Да ну нет, даже Путин не настолько безумен.

И вот три года спустя я плету маскировочные сетки в компании украинских бабушек и белорусских „экстремистов“. Мы обмениваемся рецептами печенья и мыслями о том, где б денег заработать, а то покупать печенье в магазине — уж больно дорого. Когда разговор затихает, одна из бабушек робко спрашивает: „Девочки, а вы знаете что-нибудь про это… ПТСР? Как с такими людьми?.. Как им помочь?“

Как помочь — самый частый вопрос последних лет.

У нас, белорусов, есть такая традиция: если у соседа сгорела хата — все скидываемся, кто трудом, кто временем, кто деньгами, кто кастрюлей супа — и отстраиваем новую хату. Это единственный способ выживания в ситуации, когда вам никто не поможет кроме вас самих, и называется эта традиция знакомым эстоноземельцам словом „Талака́“. Так мы переживали нищету, инфляции, ковид, репрессии, эмиграцию, и вот теперь — очередную войну. Помогаем кто чем может: кто-то плетет сетки, а кто-то помогает беженцам; кто-то закупает генераторы, а кто-то просто скидывается на их покупку.

„Ребята, финские белорусы отправляют машину такой-то бригаде туда-то, присоединимся? — регулярно мелькает сообщение в чате белорусов Эстонии. — Машина проезжает, будет в Таллинне во вторник, просят добавить турникеты, КАТовские“.

Я пропустила момент, когда жгуты стали называться турникетами.

Я пропустила и еще много моментов за эти годы: бабулино 70-летие, рождение племянницы, и как у меня дома появился тонометр.