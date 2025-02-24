Белоруска о третьей годовщине войны в Украине: „Нас кинули в один котел с россиянами“
В декабре 2021 года я не могла поверить, что Путин решится начать полномасштабную войну против Украины. И вот три года спустя я плету маскировочные сетки в компании украинских бабушек и белорусских „экстремистов“, пишет Яна Кот, белорусская эмигрантка в Эстонии.
— Как вы думаете, война и правда будет? — спрашивает хозяйка комнаты, которую я снимала в декабре 2021 года. — Вы же из Беларуси, больше в этом контексте понимаете.
Я кажется в тот момент даже посмеялась:
— Да ну нет, даже Путин не настолько безумен.
И вот три года спустя я плету маскировочные сетки в компании украинских бабушек и белорусских „экстремистов“. Мы обмениваемся рецептами печенья и мыслями о том, где б денег заработать, а то покупать печенье в магазине — уж больно дорого. Когда разговор затихает, одна из бабушек робко спрашивает: „Девочки, а вы знаете что-нибудь про это… ПТСР? Как с такими людьми?.. Как им помочь?“
Как помочь — самый частый вопрос последних лет.
У нас, белорусов, есть такая традиция: если у соседа сгорела хата — все скидываемся, кто трудом, кто временем, кто деньгами, кто кастрюлей супа — и отстраиваем новую хату. Это единственный способ выживания в ситуации, когда вам никто не поможет кроме вас самих, и называется эта традиция знакомым эстоноземельцам словом „Талака́“. Так мы переживали нищету, инфляции, ковид, репрессии, эмиграцию, и вот теперь — очередную войну. Помогаем кто чем может: кто-то плетет сетки, а кто-то помогает беженцам; кто-то закупает генераторы, а кто-то просто скидывается на их покупку.
„Ребята, финские белорусы отправляют машину такой-то бригаде туда-то, присоединимся? — регулярно мелькает сообщение в чате белорусов Эстонии. — Машина проезжает, будет в Таллинне во вторник, просят добавить турникеты, КАТовские“.
Я пропустила момент, когда жгуты стали называться турникетами.
Я пропустила и еще много моментов за эти годы: бабулино 70-летие, рождение племянницы, и как у меня дома появился тонометр.
Я не хочу жаловаться, но это все тяжело. Где-то между помощью политзаключенным, беженцам и солдатам, я обнаружила, что я больше не могу увидеть маму. Потому что визу в Эстонию ей больше нельзя, а мне больше нельзя в страны, где проблемы с правами человека. Если добавить к уравнению мой ограниченный бюджет, то становится совсем грустно.
Визовые ограничения больше всего понравились лукашенковской пропаганде: „В Европе вас никто не ждет! Вы там никому не нужны!“ И я не хочу быть неблагодарной, но иногда кажется, что доля правды в этом есть, сколько бы нам ни говорили спасибо за то, что мы „продвигаем демократию в регионе“.
Где-то между в спешке между белорусскими и украинскими митингами я обнаружила что машины на белорусских номерах — тоже нельзя. Жалко, ведь эти машины очень удобны были для развозки продуктов беженцам. А теперь ни продать, ни выкинуть.
Пока я дождалась постоянного вида на жительство — оказалось, что голосовать на местных выборах все равно не дадут. В Беларуси тоже было нельзя — наверное, так нам хотели сказать „чувствуйте себя как дома“.
И даже владеть оружием теперь нельзя! Мы немного посмеялись над этим: „Ну что, кто продает свои арсеналы? Скиньте прибыль на материал для сеток!“ Как будто кто-то из нас может позволить себе такое дорогое хобби.
Я не хочу жаловаться, но во всех этих ограничениях нас опять скинули в один котел с россиянами — и это тоже очень нравится лукашенковской и путинской пропаганде, которые дружно воспевают „народное единство“ и называют нас „русскими со знаком качества“. Неприятно и в Эстонии слышать те же нарративы.
Не хочу показаться неблагодарной. И я, и мы все очень рады жить в Эстонии. Здесь воздух чище, сырки вкуснее и даже воду можно прямо из-под крана пить!
Но последнее время стало совсем тяжело.
„Умеешь воевать — воюй,
не умеешь воевать — помогай,
не умеешь помогать — не мешай“, — гласит известное украинское правило.
(В оригинальном варианте концовка нецензурная.)
Помогать белорусам не хочет никто, зато мешать все горазды, особенно те, кто не знает, чем нормальный турникет отличается от дешевой ерунды.
Но мир не без добрых людей, и однажды моя таллиннская подруга, собравшись в Беларусь, спросила, не надо ли мне чего оттуда. Я попросила меда с бабушкиной пасеки.
Отдавая мне это драгоценное пластиковое ведерко, подруга осторожно сказала:
— Твоя бабушка так наивно спрашивала: „А почему Яна больше домой не приезжает“… Яна, она, кажется, совсем ничего не понимает, что происходит.
Я не знаю, как объяснить бабуле, что происходит.
Мне бы кто объяснил.