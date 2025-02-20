Победа жителей Пирита. Таллинн приобрел улицы Карукелла и Пуне в районе Пирита

Общая площадь приобретаемых участков составляет около 10 014 м². В поддержку этого решения местные жители подали в городскую управу петицию с 200 подписями.

По словам депутата городского собрания Таллинна и жителя Пирита Мирослава Березовского, рассмотрение данного проекта задерживалось в горсобрании на протяжении девяти месяцев из-за сопротивления нынешних городских властей. „Правящие коалиционные партии Таллинна отказывались рассматривать этот проект. Непонятно, почему депутаты партии „Отечество“ не поддержали его даже на заседании совета“, – отметил Березовский. Он добавил, что проблема особенно обострилась в январе этого года, когда на улицах Пуне и Карукелла неожиданно установили дорожные знаки, обозначающие зону платной парковки, что значительно повлияло на повседневную жизнь жителей Пирита и владельцев квартир.

„В конце января фракция Центристской партии предложила созвать внеочередное заседание комиссии по городскому имуществу для срочного обсуждения этого вопроса. После неоднократных писем председателю городского собрания и председателю комиссии тема наконец была включена в повестку дня, – пояснил Березовский. – Уже в этот четверг вопрос обсуждался в зале городского собрания“.

„Активность жителей в этом вопросе заслуживает похвалы. Помимо обращений жителей, было собрано 200 подписей в поддержку передачи улиц Пуне и Карукелла в собственность города. На этой неделе петиция была передана городским властям“, – сказал Березовский. Он поблагодарил всех, кто помог поднять этот вопрос и донести его важность до старейшины района Пирита и политиков, находящихся у власти в Таллинне.

Березовский подчеркнул, что жители Пирита продемонстрировали, насколько важно сотрудничество внутри сообщества и целеустремленность для решения местных проблем. „Я искренне рад, что совместными усилиями с местными жителями нам удалось добиться положительного решения этой ситуации. Этот пример доказывает, что благодаря общим усилиям мы можем сделать среду обитания в Пирита еще лучше“, – подчеркнул депутат горсобрания.

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