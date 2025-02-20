Женская сборная Эстонии по футболу проиграла в первом матче года

В первом тайме встречи между сборными Эстонии и Пуэрто-Рико, которая проходила в турецкой Алании, команды демонстрировали равную игру. Эстония владела мячом больше, но Пуэрто-Рико находила свои моменты через стандарты. Обе стороны создали несколько полумоментов, и на перерыв ушли при счете 0:0, сообщает jalgpall.ee.

Во втором тайме темп игры увеличился, и обе команды стремились найти шанс для забитого гола. На 61-й минуте соперник добился своего, разыграв штрафной: эстонки не смогли эффективно выбить мяч из штрафной площади, и тот оказался в сетке ворот, несмотря на усилия вратаря. Спустя несколько минут Пуэрто-Рико могла удвоить преимущество, но мяч прошел мимо штанги. Больше голов в матче не было.

Сегодня свой дебют за сборную Эстонии сделали Лийза Лийметс, Ловийзе Мяннисте и Карола Пургатс, причем первые две игроки начали матч в стартовом составе.

Главный тренер сборной Александра Шеволдаева отметила, что, несмотря на неудачу с результатом, команда создала несколько хороших моментов, которые могли бы принести больше. „Нам не удалось достаточно эффективно преодолеть защиту соперника, хотя были ситуации, когда игроки находились в хороших позициях для опасных атак. Тем не менее, я довольна нашей защитой и тем, как команда прессинговала и выигрывала мяч“, — подчеркнула она.

Тренер также добавила, что этот матч стал важным этапом подготовки к Лиге наций. „Мы получили полезные моменты и повторения, которые помогут нам работать более слаженно. Это был сильный соперник, и теперь мы готовы к Израилю больше, чем до сегодняшней игры“, — заключила Шеволдаева.

Уже через пять дней, 25 февраля, сборная Эстонии начнет свое выступление в Лиге наций, сыграв первый матч против Израиля. Игра состоится в Венгрии в 15:30 по эстонскому времени. Матч можно будет увидеть в прямом эфире на Soccernet TV.

В ближайшем матче сборная Эстонии будет вынуждена выступить не в оптимальном составе, поскольку из-за травм не смогут принять участие в играх Мари Лийз Лиллемяэ, Геттер Саар, Кристийна Туллус, Мария Орав и Сандра Пярн. В сборную были приглашены 23 футболистки, среди которых как опытные игроки, такие как Инна Киш-Злиднис, Влада Кубасова, Лизетте Таммик и Келле Росен, так и три потенциальных дебютантки: Лийза Лийметс, Ловийзе Мяннисте и Карола Пургатс. Полный состав сборной Эстонии можно найти по ссылке.

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