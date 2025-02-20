Правда ли, что правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за „масштабный социальный обман“?

К посту Навфаля был прикреплён скриншот с сайта usaspending.gov , где публикуют информацию об американских госзакупках. Судя по этому скриншоту, Министерство обороны США в 2018 году заключило четырёхлетний контракт с компанией Thomson Reuters Special Services LLC. В назначении платежа указано: „Аctive social engineering defense (ASED) Large scale social deception (LSD)“, что можно перевести как „Активная защита от социальной инженерии. Крупномасштабный социальный обман“. На usaspending.gov действительно есть этот контракт , на его странице указано, что по нему Минобороны за четыре года перечислило подрядчику чуть больше $9 млн. Так что скриншот настоящий, однако комментарии к нему вводят в заблуждение.

Вскоре ответ Маска репостнул предприниматель и подкастер Марио Навфаль, который добавил : якобы расследования DOGE выявили „загадочные выплаты министерства обороны агентству Reuters за проект „крупномасштабного социального обмана“ в период с 2018 по 2022 год“. Маск перепостил это сообщение с комментарием: „Правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за „масштабный социальный обман“. Это буквально то, что написано в заказе на покупку! Это полный обман. Просто вау“. Скриншот именно этого твита, набравшего почти 42 млн просмотров, публиковала бо́льшая часть СМИ и интернет-пользователей, обсуждавших новость.

13 февраля 2025 года американский режиссёр Рон Ховард опубликовал в своём блоге в соцсети X ссылку на заметку агентства Reuters под заголовком „Сокращение госрасходов, проводимое Департаментом эффективности правительства (DOGE), пока что больше основано на политической идеологии, а не на реальной экономии“. „Что думаете об этом?“ — спросил подписчиков Ховард. Спустя час этот твит прокомментировал Маск, глава DOGE и владелец X: „Интересно, как много денег Reuters получает от правительства? Давайте выясним!“

Упоминаемая в назначении платежа ASED — это программа Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, посвящённая защите от кибератак с применением методов социальной инженерии. В таких атаках не используются технологические способы взлома, вместо этого злоумышленники обманом вынуждают жертву совершить определённые действия, например предоставить доступ к секретным сведениям или сообщить пароли для входа в аккаунты. Тем же способом действуют мошенники, которые по телефону убеждают людей назвать им данные своих банковских карт. Только в случае, если такой атаке подвергнутся сотрудники министерства обороны, последствия могут быть куда более опасными, поэтому желание ведомства защититься от этого выглядит логичным. Конечной целью программы ASED была разработка технологии, которая позволит автоматически выявлять, прерывать и расследовать атаки с использованием социальной инженерии.

Но как в этом может помочь средство массовой информации? Дело в том, что Thomson Reuters Special Services LLC (TRSS), указанная в качестве получателя платежа, — это вовсе не юрлицо информагентства Reuters, а информационно-аналитическая компания, занимающаяся в том числе вопросами кибербезопасности. Она не скрывает своё сотрудничество с Минобороны, напротив, этому посвящена отдельная страница на сайте TRSS — там говорится, что специалисты компании выявляют уязвимости в командах, программах и миссиях Пентагона. Хотя TRSS входит в группу компаний Thomson Reuters, как и информагентство Reuters, а также ещё несколько компаний, работающих в разных отраслях (от юриспруденции до торговли), нет никаких оснований полагать, что средства, перечисленные Пентагоном, полностью или частично были направлены на финансирование именно СМИ.