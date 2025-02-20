Правда ли, что правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за „масштабный социальный обман“?
В феврале 2025 года русскоязычные СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на миллиардера Илона Маска сообщили: якобы одно из самых авторитетных мировых информагентств получило $9 млн из бюджета США, а целью платежей был указан „масштабный социальный обман“. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
Об обвинениях Маска в адрес Reuters сообщили „Российская газета“, Russia Today, Lenta.ru, „Комсомольская правда“, „Аргументы и факты“, „Известия“, „Газета.ru“ и другие российские СМИ. Резонансную новость широко освещали и в Telegram, где ею поделились каналы „Топор Live“ (792 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Невзоров“ (568 000), „Иван Утенков | Курск“ (134 000), „Шейх Тамир“ (106 000), „Политика страны“ (103 000) и др. Финансирование агентства Reuters из американского бюджета также обсуждали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X) и блог-платформ.
13 февраля 2025 года американский режиссёр Рон Ховард опубликовал в своём блоге в соцсети X ссылку на заметку агентства Reuters под заголовком „Сокращение госрасходов, проводимое Департаментом эффективности правительства (DOGE), пока что больше основано на политической идеологии, а не на реальной экономии“. „Что думаете об этом?“ — спросил подписчиков Ховард. Спустя час этот твит прокомментировал Маск, глава DOGE и владелец X: „Интересно, как много денег Reuters получает от правительства? Давайте выясним!“
Вскоре ответ Маска репостнул предприниматель и подкастер Марио Навфаль, который добавил: якобы расследования DOGE выявили „загадочные выплаты министерства обороны агентству Reuters за проект „крупномасштабного социального обмана“ в период с 2018 по 2022 год“. Маск перепостил это сообщение с комментарием: „Правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за „масштабный социальный обман“. Это буквально то, что написано в заказе на покупку! Это полный обман. Просто вау“. Скриншот именно этого твита, набравшего почти 42 млн просмотров, публиковала бо́льшая часть СМИ и интернет-пользователей, обсуждавших новость.
К посту Навфаля был прикреплён скриншот с сайта usaspending.gov, где публикуют информацию об американских госзакупках. Судя по этому скриншоту, Министерство обороны США в 2018 году заключило четырёхлетний контракт с компанией Thomson Reuters Special Services LLC. В назначении платежа указано: „Аctive social engineering defense (ASED) Large scale social deception (LSD)“, что можно перевести как „Активная защита от социальной инженерии. Крупномасштабный социальный обман“. На usaspending.gov действительно есть этот контракт, на его странице указано, что по нему Минобороны за четыре года перечислило подрядчику чуть больше $9 млн. Так что скриншот настоящий, однако комментарии к нему вводят в заблуждение.
Упоминаемая в назначении платежа ASED — это программа Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, посвящённая защите от кибератак с применением методов социальной инженерии. В таких атаках не используются технологические способы взлома, вместо этого злоумышленники обманом вынуждают жертву совершить определённые действия, например предоставить доступ к секретным сведениям или сообщить пароли для входа в аккаунты. Тем же способом действуют мошенники, которые по телефону убеждают людей назвать им данные своих банковских карт. Только в случае, если такой атаке подвергнутся сотрудники министерства обороны, последствия могут быть куда более опасными, поэтому желание ведомства защититься от этого выглядит логичным. Конечной целью программы ASED была разработка технологии, которая позволит автоматически выявлять, прерывать и расследовать атаки с использованием социальной инженерии.
Но как в этом может помочь средство массовой информации? Дело в том, что Thomson Reuters Special Services LLC (TRSS), указанная в качестве получателя платежа, — это вовсе не юрлицо информагентства Reuters, а информационно-аналитическая компания, занимающаяся в том числе вопросами кибербезопасности. Она не скрывает своё сотрудничество с Минобороны, напротив, этому посвящена отдельная страница на сайте TRSS — там говорится, что специалисты компании выявляют уязвимости в командах, программах и миссиях Пентагона. Хотя TRSS входит в группу компаний Thomson Reuters, как и информагентство Reuters, а также ещё несколько компаний, работающих в разных отраслях (от юриспруденции до торговли), нет никаких оснований полагать, что средства, перечисленные Пентагоном, полностью или частично были направлены на финансирование именно СМИ.
Табата Томпсон, представительница Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, которое и оплачивало контракт, заявила: „была выбрана на конкурсной основе в качестве оценщика для тестирования эффективности инструментов защиты“. Гендиректор компании Стив Рубли пояснил: „TRSS на протяжении десятилетий предоставляла программное обеспечение и информационные услуги правительственным агентствам США при всех администрациях, помогая выявлять и предотвращать мошенничество, поддерживать общественную безопасность и продвигать правосудие“.
Что касается второй части назначения платежа, которая так заинтересовала Маска, то „масштабный социальный обман“ (или LSD), судя по комментарию представителя Минобороны США Челси Дитлин, — это название „красной команды“ специалистов TRSS. Красной командой (или read team — обычно этот IT-термин, как и многие другие, не переводят) называют специалистов по информационной безопасности, которые имитируют атаки злоумышленников, чтобы выявить уязвимости в защите и оценить возможные последствия реального взлома. Противостоит им в ходе тестирования синяя команда, или blue team.
Хотя Маск и его единомышленники намекают или даже прямо заявляют, что информагентство Reuters получило деньги от правительства США на обман и продвижение левой повестки, сам контракт был заключён во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017–2021). Сам политик не оставил новость без внимания — правда, был более аккуратен в формулировках. На своей странице в соцсети Truth Social он заявил: „Похоже, что Министерство обороны заплатило радикальному левому агентству Reuters $9 млн за изучение „масштабного социального обмана“. ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ НЕМЕДЛЕННО!“
Таким образом, Минобороны США перечислило более $9 млн не информагентству Reuters, а информационно-аналитической компании, входящей в тот же холдинг. Ведомство заплатило вовсе не за масштабный социальный обман аудитории, а за аудит систем безопасности Пентагона с целью предотвратить кибератаки с использованием методов социальной инженерии. Заключён этот контракт был в разгар первого президентского срока Трампа.
Итог: Большей частью неправда