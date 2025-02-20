Военный дневник
20.02.2025, 21:14

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1093-й день) | Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по ископаемым. Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

 
Российская бомба разрушила многоэтажный жилой дом в Херсоне, погибло два человека
Российская бомба разрушила многоэтажный жилой дом в Херсоне, погибло два человека
ФОТО: T.ME/OLEXANDRPROKUDIN

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

  • Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я его гарант“, — написал в X президент Франции Эммануэль Макрон по итогам второго саммита лидеров европейских стран, который состоялся вечером в среду.

    По его словам, Франция и ее партнеры имеют „четкую и единую позицию“, которая заключается к стремлению к долгосрочному и прочному миру в Украине. При этом Макрон отметил, что разделяет позицию президента США Дональда Трампа — „положить конец агрессивной войне России“.

    Президент Франции анонсировал решения об увеличении расходов на безопасность в Европе, которые „будут приняты в ближайшие дни и недели“.

  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала газовую инфраструктуру в ночь с 19 на 20 февраля. „Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности“, — сообщил министр.

    По словам Галущенко, целью удара является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий и стабилизации газоснабжения.

    В ночь на четверг в результате российской атаки по Одессе были повреждены объект энергетической инфраструктуры и тепломагистраль.

    В Минобороны России утром 20 февраля прокомментировали ночные атаки на украинские города. Как следует из заявления ведомства, опубликованного ТАСС, российская армия ударила по объектам энергетики, в том числе газовоэнергетической, питающим военно-промышленный комплекс Украины.

  • Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приедут в Вашингтон на следующей неделе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет Reuters. На вопрос о шансах достижения мирного соглашения между Россией и Украиной Уолц сказал в интервью Fox News: „Мы взаимодействуем со всеми сторонами, а затем следующим шагом будет направление технических групп для начала обсуждения более подробной информации“.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план отправки в Украину до 30 тысяч европейских военнослужащих, пишет Telegraph.

    Как ожидается, во время встречи с Трампом на следующей неделе он подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве Вашингтона.

    По словам западных чиновников, осведомленных о планах, он будет настаивать на том, чтобы американские истребители и ракеты находились в Восточной Европе в состоянии готовности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Трампа, который назвал украинского лидера Владимира Зеленским „диктатором без выборов“, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

    „Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности“, — сказал Шольц.

  • Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам, которое, по мнению новой американской администрации, позволило бы вернуть потраченные на поддержку Киева средства. „У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад“, — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

  • Трамп заявил, что, по его мнению, у России есть козыри в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, потому что Россия „захватила много территорий“.

    „Я думаю, что русские хотят закончить эту войну, действительно думаю. Думаю, что у них есть козыри (в оригинале: have the cards), потому что они захватили много территории“, — заявил Трамп на борту Air Force One, отвечая на вопрос Би-би-си.

  • Российские власти заявили, что в результате обстрелов в оккупированной части Херсонской области погибли два человека. Как сообщил глава оккупационной российской администрации Владимир Сальдо, в результате обстрела еще восемь человек пострадали. Согласно его заявлению, в числе погибших жительница города Алешки и житель города Голая Пристань.

  • Два человека погибли после российского удара по многоэтажке в Херсоне. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин днем написал в телеграм-канале, что спасатели достали тело мужчины из под завалов многоэтажки, в которую, по данным украинских властей, ночью попала российская авиабомба. Его личность устанавливается.

    „Спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажного дома в Херсоне тело 47-летней женщины. Число погибших возросло до двух человек“, — говорится в сообщении областной прокуратуры, которое появилось вечером.

    В ночь на четверг авиабомба попала в 10-этажный жилой дом в Херсоне. В результате удара были разрушены 15 квартир — с 1-го по 10-го этаж одного из подъездов, сообщал Прокудин. Ранения получили шесть человек, в том числе 14-летние близнецы, мальчик и девочка.

  • По меньшей мере двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрелов прифронтового города Константиновка в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

    По его данным, город подвергся четырем авиаударам, а также обстрелам из ствольной артиллерии. Разрушено много зданий.

  • Два человека погибли при обстреле Никополя. Российские военные в четверг четыре раза обстреливали из артиллерии Никопольский район и город Никополь в Днепропетровской области, а также использовали дроны, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Никополе, по его данным, погибли мужчины 57 и 73 лет, ранена женщина.

  • Спецпредставитель президента США Кит Келлог по Украине встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

    „Встреча с генералом Келлогом. Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу“, — заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграме.

    После встречи не было заявлений для прессы. Она прошла на фоне крайне резких заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского и ответных заявлений президента Украины.

    „Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась, — написал Зеленский. — Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности“.

    О возможных мирных переговорах с Россией, на которых настаивает администрация США, украинский президент высказался так: „Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной“.

    „Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7“, — заявил Зеленский.

    „Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу по достижению важных результатов“, — добавил он.

  • Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца 2025 года, по его мнению, удастся заключить соглашение о прекращении огня.

    В интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву Буданов сказал, отвечая на вопрос о возможности прекращения боевых действий до конца года:

    Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны — настолько, насколько это возможно, — вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно — это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих.

  • Как минимум 25 российских солдат срочной службы погибли в Курской области после наступления ВСУ в этом регионе. Такие данные приводит „Верстка“ на основе сообщений СМИ и некрологов, опубликованных в соцсетях. Все 25 срочников погибли в период с августа по сентябрь. Им было от 18 до 23 лет. Они были призваны на срочную службу из 18 разных регионов.

  • США выступают против того, чтобы в заявлении „Большой семерки“ по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в отношении России использовался бы термин „агрессор“, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    По данным издания, представители США в G7 возражали против фразы „российская агрессия“ и аналогичных формулировок, которые „Большая семерка“ последовательно употребляла в своих коммюнике для описания конфликта. Так, в заявлении ко второй годовщине вторжения такие формулировки звучали пять раз.

    Как заявляют источники FT, остальные страны все еще надеются, что им удастся согласовать текст с США. Они отметили, что настойчивость Белого дома в смягчении формулировок отражает собой общий сдвиг в политике Вашингтона, где теперь называют войну „украинским конфликтом“.

  • NBC: В качестве гарантий безопасности для Украины США рассматривают вариант автоматического принятия страны в НАТО, если Россия нарушит условия перемирия.

    Телеканал NBC выпустил довольно подробный материал о том, как в течение последней недели нарастало напряжение в отношениях США и Украины.

    Среди прочего, корреспонденты канала пишут со ссылкой на четырех чиновников администрации президента США, что одна из гарантий безопасности, которую Вашингтон рассматривает в качестве части мирного соглашения, — это автоматическое предоставление Украине членства в НАТО, если Россия нарушит перемирие.

    Как утверждают источники, такое положение позволит решить вопрос, который больше всего беспокоит Украину и ее союзников — что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну.

По материалам Би-би-си и „Медузы“.

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