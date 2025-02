ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1093-й день) | Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по ископаемым. Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

Трамп заявил, что, по его мнению, у России есть козыри в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, потому что Россия „захватила много территорий“.

„Я думаю, что русские хотят закончить эту войну, действительно думаю. Думаю, что у них есть козыри (в оригинале: have the cards), потому что они захватили много территории“, — заявил Трамп на борту Air Force One, отвечая на вопрос Би-би-си.