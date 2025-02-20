ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1093-й день) | Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по ископаемым. Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

„Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я его гарант“, — написал в X президент Франции Эммануэль Макрон по итогам второго саммита лидеров европейских стран, который состоялся вечером в среду. По его словам, Франция и ее партнеры имеют „четкую и единую позицию“, которая заключается к стремлению к долгосрочному и прочному миру в Украине. При этом Макрон отметил, что разделяет позицию президента США Дональда Трампа — „положить конец агрессивной войне России“. Президент Франции анонсировал решения об увеличении расходов на безопасность в Европе, которые „будут приняты в ближайшие дни и недели“.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала газовую инфраструктуру в ночь с 19 на 20 февраля. „Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности“, — сообщил министр. По словам Галущенко, целью удара является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий и стабилизации газоснабжения. В ночь на четверг в результате российской атаки по Одессе были повреждены объект энергетической инфраструктуры и тепломагистраль. В Минобороны России утром 20 февраля прокомментировали ночные атаки на украинские города. Как следует из заявления ведомства, опубликованного ТАСС, российская армия ударила по объектам энергетики, в том числе газовоэнергетической, питающим военно-промышленный комплекс Украины.

Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приедут в Вашингтон на следующей неделе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет Reuters. На вопрос о шансах достижения мирного соглашения между Россией и Украиной Уолц сказал в интервью Fox News: „Мы взаимодействуем со всеми сторонами, а затем следующим шагом будет направление технических групп для начала обсуждения более подробной информации“. Премьер-министр Британии Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план отправки в Украину до 30 тысяч европейских военнослужащих, пишет Telegraph. Как ожидается, во время встречи с Трампом на следующей неделе он подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве Вашингтона. По словам западных чиновников, осведомленных о планах, он будет настаивать на том, чтобы американские истребители и ракеты находились в Восточной Европе в состоянии готовности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Трампа, который назвал украинского лидера Владимира Зеленским „диктатором без выборов“, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Spiegel. „Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности“, — сказал Шольц.

Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам, которое, по мнению новой американской администрации, позволило бы вернуть потраченные на поддержку Киева средства. „У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад“, — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

Трамп заявил, что, по его мнению, у России есть козыри в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, потому что Россия „захватила много территорий“. „Я думаю, что русские хотят закончить эту войну, действительно думаю. Думаю, что у них есть козыри (в оригинале: have the cards), потому что они захватили много территории“, — заявил Трамп на борту Air Force One, отвечая на вопрос Би-би-си.

Российские власти заявили, что в результате обстрелов в оккупированной части Херсонской области погибли два человека. Как сообщил глава оккупационной российской администрации Владимир Сальдо, в результате обстрела еще восемь человек пострадали. Согласно его заявлению, в числе погибших жительница города Алешки и житель города Голая Пристань.

Два человека погибли после российского удара по многоэтажке в Херсоне. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин днем написал в телеграм-канале, что спасатели достали тело мужчины из под завалов многоэтажки, в которую, по данным украинских властей, ночью попала российская авиабомба. Его личность устанавливается. „Спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажного дома в Херсоне тело 47-летней женщины. Число погибших возросло до двух человек“, — говорится в сообщении областной прокуратуры, которое появилось вечером. В ночь на четверг авиабомба попала в 10-этажный жилой дом в Херсоне. В результате удара были разрушены 15 квартир — с 1-го по 10-го этаж одного из подъездов, сообщал Прокудин. Ранения получили шесть человек, в том числе 14-летние близнецы, мальчик и девочка.

По меньшей мере двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрелов прифронтового города Константиновка в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его данным, город подвергся четырем авиаударам, а также обстрелам из ствольной артиллерии. Разрушено много зданий.

Два человека погибли при обстреле Никополя. Российские военные в четверг четыре раза обстреливали из артиллерии Никопольский район и город Никополь в Днепропетровской области, а также использовали дроны, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Никополе, по его данным, погибли мужчины 57 и 73 лет, ранена женщина.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог по Украине встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. „Встреча с генералом Келлогом. Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу“, — заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграме. После встречи не было заявлений для прессы. Она прошла на фоне крайне резких заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского и ответных заявлений президента Украины. „Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась, — написал Зеленский. — Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности“. О возможных мирных переговорах с Россией, на которых настаивает администрация США, украинский президент высказался так: „Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной“. „Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7“, — заявил Зеленский. „Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу по достижению важных результатов“, — добавил он.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца 2025 года, по его мнению, удастся заключить соглашение о прекращении огня. В интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву Буданов сказал, отвечая на вопрос о возможности прекращения боевых действий до конца года: Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны — настолько, насколько это возможно, — вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно — это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих.

Как минимум 25 российских солдат срочной службы погибли в Курской области после наступления ВСУ в этом регионе. Такие данные приводит „Верстка“ на основе сообщений СМИ и некрологов, опубликованных в соцсетях. Все 25 срочников погибли в период с августа по сентябрь. Им было от 18 до 23 лет. Они были призваны на срочную службу из 18 разных регионов.

США выступают против того, чтобы в заявлении „Большой семерки“ по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в отношении России использовался бы термин „агрессор“, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, представители США в G7 возражали против фразы „российская агрессия“ и аналогичных формулировок, которые „Большая семерка“ последовательно употребляла в своих коммюнике для описания конфликта. Так, в заявлении ко второй годовщине вторжения такие формулировки звучали пять раз. Как заявляют источники FT, остальные страны все еще надеются, что им удастся согласовать текст с США. Они отметили, что настойчивость Белого дома в смягчении формулировок отражает собой общий сдвиг в политике Вашингтона, где теперь называют войну „украинским конфликтом“.