ФОТО И ВИДЕО | Журналистом года назван Мартин Лайне из Delfi Meedia. В числе победителей — журналист RusDelfi

В категории „Лучший очерк на русском языке “ победу одержали Екатерина Мереминская, Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Лийз Трейманн с опубликованной 4 декабря в „Деловых ведомостях“ статьей „ Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев “.

На торжественном вечере были объявлены победители в категориях лучшей новости, мнения и очерка в общегосударственной, региональной и русскоязычной журналистике. Также стали известны лауреаты премии за визуальное повествование как в цифровых работах, так и в печатных изданиях.