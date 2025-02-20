ФОТО И ВИДЕО | Журналист RusDelfi получил награду за серию расследований о преступлениях в Telegram

В номинации „Лучшее мнение 2024 года на русском языке“ победу одержала Олеся Лагашина с работой „Кто готов к труду и обороне? “ („Деловые ведомости“, 6 марта).

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Премию в главной номинации и звание „журналист года“ получил Мартин Лайне (Delfi Meedia).

Торжественное мероприятие прошло в Таллинне в Reval Cafe.

В категории „Лучший очерк на русском языке“ победу одержали Екатерина Мереминская, Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Лийз Трейманн с опубликованной 4 декабря в „Деловых ведомостях“ статьей „Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев“.

На торжественном вечере были объявлены победители в категориях лучшей новости, мнения и очерка в общегосударственной, региональной и русскоязычной журналистике. Также стали известны лауреаты премии за визуальное повествование как в цифровых работах, так и в печатных изданиях.

Список всех победителей и состав всех номинаций журналистской премии Союза медиапредприятий Эстонии можно найти здесь.

Также смотрите трансляцию награждения в записи:

В жюри премии входят: главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, член правления Raadio Kadi OÜ Гуннар Сийнер, главный редактор Lääne-Virumaa Uudised и заместитель главреда Äripäev Айвар Хундимяги, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, главный редактор Põhjarannik Эрик Калда, медиаэксперт Павел Иванов, главный редактор Geenius Meedia Мартин Метс и старший партнер коммуникационного бюро KPMS Хенри Кяспер.

Журналистская премия Союза медиапредприятий Эстонии финансируется компаниями Ekspress Kirjastus, Õhtuleht Kirjastus и Äripäev.

Ранее стали известны лауреаты премии Bonnier за лучшее журналистское расследование. Награду получили журналисты Delfi Meedia Мярт Белкин, Холгер Роонемаа и Оливер Кунд за серию статей о том, как реформист Калле Лаанет, занимавший должность министра юстиции и обороны, за государственные деньги арендовал квартиру у пасынка.

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