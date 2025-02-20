ФОТО И ВИДЕО | Журналист RusDelfi получил награду за серию расследований о преступлениях в Telegram
В четверг, 20 февраля, Союз медиапредприятий Эстонии на торжественном вечере объявил обладателей журналистских премий в нескольких номинациях и объявил имя „Aasta ajakirjanik 2024“ („Журналист года 2024“). В том числе были определены победители в трех категориях для русскоязычных СМИ.
Торжественное мероприятие прошло в Таллинне в Reval Cafe.
Премию в главной номинации и звание „журналист года“ получил Мартин Лайне (Delfi Meedia).
Лучшим молодым журналистом названа Марта Вунш из отдела расследований Delfi Meedia.
Премию за дело всей жизни получил Тынис Эрилайд.
Журналист RusDelfi Артур Изумрудов совместно с Мартой Вунш из отдела расследований Delfi Meedia получили награду в номинации „Лучшая новость на русском языке“ за опубликованную на RusDelfi серию статей („ЭКСПЕРИМЕНТ | 10 000 долларов от „Стива Джобса“ за работу водителем. Как жителям Эстонии предлагают в Telegram совершать преступления за деньги“, „РАССЛЕДОВАНИЕ | „Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств“ и „В Telegram заблокировали доступ к российским военным каналам после запроса Delfi“).
В номинацию „Лучшая новость на русском языке“ также входили: Екатерина Мереминская за серию статей в „Деловых ведомостях“ („Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group“ и „Несмотря на обстоятельства“: за год SEB не удалось уйти из России“) и Илья Смирнов за статью „Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной“ в „Северном побережье“.
Артур Изумрудов и Марта Вунш с этой же серией статей были номинантами и в абсолютной категории „Лучшая новость“, как и журналист Delfi Meedia Туули Йыэсаар с вышедшей в Delfi и LP статьей „Rootsi skandaalne Estonia-teemaline telesari osutus võltsinguks. Eesti poliitikud läksid petise õnge“. Победителем же в категории стал Ристо Берендсон из Õhtuleht со статьей „KAPO KORRALDAS RIIGITÖÖTAJALE SUUSA: sõprus Parvel Pruunsillaga viis töö kaotuseni“.
В номинации „Лучшее мнение 2024 года на русском языке“ победу одержала Олеся Лагашина с работой „Кто готов к труду и обороне?“ („Деловые ведомости“, 6 марта).
В число номинантов в этой категории в этом году вошли журналист RusDelfi Марина Бегункова с материалом „Милый мальчик Степан!“ Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции“ (RusDelfi, 4 сентября), Евгения Волохонская („Сегодня мы все в каком-то смысле Степа“, портал Rus.ERR, 6 сентября) и Алексей Шишкин ( „Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займемся другими делами?“, „Деловые ведомости“, 17 июля).
В категории „Лучший очерк на русском языке“ победу одержали Екатерина Мереминская, Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Лийз Трейманн с опубликованной 4 декабря в „Деловых ведомостях“ статьей „Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев“.
Номинантами в этой категории также были Артур Изумрудов с опубликованной в RusDelfi 14 мая 2024 года статьей „РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?“ и Татьяна Писарева с опубликованной в „МК-Эстония“ 12 июня статьей „Когда могила не ухожена — мне неспокойно“ и опубликованным 7 августа продолжением „Приведем кладбище в порядок!“.
На торжественном вечере были объявлены победители в категориях лучшей новости, мнения и очерка в общегосударственной, региональной и русскоязычной журналистике. Также стали известны лауреаты премии за визуальное повествование как в цифровых работах, так и в печатных изданиях.
Список всех победителей и состав всех номинаций журналистской премии Союза медиапредприятий Эстонии можно найти здесь.
Также смотрите трансляцию награждения в записи:
В жюри премии входят: главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, член правления Raadio Kadi OÜ Гуннар Сийнер, главный редактор Lääne-Virumaa Uudised и заместитель главреда Äripäev Айвар Хундимяги, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, главный редактор Põhjarannik Эрик Калда, медиаэксперт Павел Иванов, главный редактор Geenius Meedia Мартин Метс и старший партнер коммуникационного бюро KPMS Хенри Кяспер.
Журналистская премия Союза медиапредприятий Эстонии финансируется компаниями Ekspress Kirjastus, Õhtuleht Kirjastus и Äripäev.
Ранее стали известны лауреаты премии Bonnier за лучшее журналистское расследование. Награду получили журналисты Delfi Meedia Мярт Белкин, Холгер Роонемаа и Оливер Кунд за серию статей о том, как реформист Калле Лаанет, занимавший должность министра юстиции и обороны, за государственные деньги арендовал квартиру у пасынка.