Из акватории таллиннской Минной гавани дважды за месяц вышло загрязнение. В чем дело?

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) сообщил, что, несмотря на все меры предосторожности, первый раз некоторая часть загрязнения вышла за пределы акватории 12 февраля. Это остаточное загрязнение было ликвидировано за один день. Второе загрязнение вышло из гавани 18 февраля, и эта ситуация тоже находится, по сообщению RKIK под контролем. Речь не идет о масштабном загрязнении, но небольшие масляные пятна, плавающие на поверхности моря, очень трудно обнаружить, отмечает RKIK.

„Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы очистить Минную гавань от загрязнения, оставшегося со времен военно-морской базы Советского Союза. В сотрудничестве с военно-морскими силами и Департаментом окружающей среды мы стараемся как можно быстрее изолировать каждый единичный случай“, - сказал руководитель проектов RKIK по Северной и Северо-Восточной Эстонии Андо Воогма.

„Военно-морские силы в курсе произошедшего загрязнения, мы отреагировали на ситуацию сразу же, как только получили сообщение. Ситуация находится под контролем, и причины для беспокойства нет — мы собираем загрязнение с помощью абсорбирующих боновых заграждений. При необходимости мы можем также закрыть акваторию Минной гавани, чтобы предотвратить распространение загрязнения“, - сказал начальник штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон.

Хотя загрязнение не опасно для жизни, во время углубительных работ в воду заходить не рекомендуется. Углубительные работы необходимы для строительства в Минной гавани новых причалов и волнорезов, они завершатся 28 февраля. Работы по строительству нового причала и волнореза будут завершены в мае 2026 года.

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