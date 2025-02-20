Депутат Рийгикогу будет докладчиком по Украине на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

„Расстановка мировых сил меняется у нас на глазах, – говорит руководитель делегации Эстонии Мати Райдма. – Европа достигла критической точки. Мы стали свидетелями ряда атак и актов саботажа, направленных против инфраструктуры в Балтийском море. Россия также по-прежнему продолжает атаки на критическую инфраструктуру Украины“. В этом году Райдма впервые выступает в качестве особого докладчика ПА ОБСЕ по вопросам, связанным с Украиной, где особое внимание уделено устойчивости.

Райдма подчеркивает, что нельзя забывать про энергетическую и инфраструктурную безопасность в Украине; мы должны проявить всестороннюю солидарность с нашими украинскими друзьями, любыми возможными способами. По его словам, критически важно, чтобы ОБСЕ продолжила политику справедливого мира и привлечения агрессора к ответственности и не начала налаживать связи с Москвой; Европа должна продолжить поддерживать Украину до ее победы в войне.

Член комитета по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Хельо Пикхоф возьмет слово на темы социальных сетей, искусственного интеллекта и выборов. „Дезинформация распространилась по всему миру. Мы должны развивать цифровую гигиену и медиаграмотность в наших обществах. Только медиаграмотное общество может противостоять дезинформации и ИИ“, – отмечает Пикхоф.

20 и 21 февраля в рамках зимнего заседания в Австрии проведут свои заседания следующие комитеты ПА ОБСЕ: комитет по политике и безопасности; комитет по экономике, науке, технологиям и окружающей среде; комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Помимо этого, в рамках заседания пройдут встречи представителей Северных и Балтийских стран (NB8), а также между NB8 и Украиной.

Цель Парламентской ассамблеи ОБСЕ – активнее привлекать государства-участники к решению вопросов политики и безопасности в Европе, повышать эффективность гражданского контроля над вопросами военного характера и наращивать ответственность и влиятельность депутатов парламентов.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить