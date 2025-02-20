10-летняя кошка Минна нуждается в помощи

После переезда в новый дом Минна начала испытывать сильный стресс: она отказывалась от еды и воды, не пользовалась лотком и большую часть времени проводила в углу.

По словам сотрудников приюта, для оценки состояния здоровья Минны необходимо провести комплексное обследование, включая анализ крови, мочи и ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Это поможет определить, связаны ли изменения в поведении с заболеваниями или психологическим стрессом. Кроме того, по данным паспорта, кошка была стерилизована, однако прививок сделано не было. Таким образом, животному требуется также вакцинация.