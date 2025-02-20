Звери
20.02.2025, 21:39

10-летняя кошка Минна нуждается в помощи

 
Минна
Минна
ФОТО: Erakogu

10-летняя кошка Минна оказалась без дома и нуждается в срочном медицинском обследовании. Животное попало в приют после того, как семья, взявшая ее к себе, больше не смогла о ней заботиться.

После переезда в новый дом Минна начала испытывать сильный стресс: она отказывалась от еды и воды, не пользовалась лотком и большую часть времени проводила в углу.

По словам сотрудников приюта, для оценки состояния здоровья Минны необходимо провести комплексное обследование, включая анализ крови, мочи и ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Это поможет определить, связаны ли изменения в поведении с заболеваниями или психологическим стрессом. Кроме того, по данным паспорта, кошка была стерилизована, однако прививок сделано не было. Таким образом, животному требуется также вакцинация.

Стоимость обследования и необходимых процедур составляет 300 евро.

Оформить постоянные пожертвования удобнее всего по ССЫЛКЕ.

Единовременное пожертвование можно также оформить, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - стоимость звонка 50 евро

900 9025 - стоимость звонка 25 евро

900 0915 - стоимость звонка 15 евро

900 0905 - стоимость звонка 5 евро

NB! Прослушать текст приветствия необходимо до конца, иначе пожертвование не пройдет!

Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

В пояснении необходимо вписать „MINNA“

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