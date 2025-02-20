Нина Петрыкина заняла первое место на олимпийских тестовых соревнованиях в Милане

Нина Петрыкина, действующая чемпионка Европы, начала олимпийские тестовые соревнования в Милане с пятого места по итогам короткой программы, набрав 54,96 балла. Лидером стала выступающая перед домашней публикой Лара Наки Гутманн (67,61), за ней следовали американка Изабо Левито (66,85), француженка Леа Серна (64,31) и шведка Юсефин Тайегорд (57,07).

В произвольной программе Петрыкина продемонстрировала великолепное выступление, заработав 139,15 балла — всего на 0,09 балла меньше ее личного рекорда, установленного на чемпионате Европы несколько недель назад. Этот результат позволил Нине набрать в сумме 194,11 балла и подняться на первое место, обойдя американку Изабо Левито, которая завершила соревнования с итоговым результатом 188,64 балла.

Третье место заняла многократная чемпионка Италии Лара Наки Гутманн, показавшая лишь пятый результат в произвольной программе и завершившая турнир с 188,19 балла.

Высокие результаты также показали француженка Леа Серна (185,61) и японка Хана Ёсида (184,02), завершившие соревнования в группе лидеров.

Через год в Милане и Кортине пройдут Олимпийские игры 2026 года. В преддверии этого события Организационный комитет проводит серию тестовых турниров по различным видам спорта, чтобы проверить готовность олимпийских объектов. Часто такими турнирами являются этапы чемпионатов Европы или мира, а также этапы Гран-при или Кубка мира. В фигурном катании в рамках подготовки к Олимпиаде будет проведен специальный турнир под названием „Путь к Играм-2026“. Соревнования состоятся на Ледовой арене в Милане, где через год и будут проходить олимпийские состязания фигуристов.