ВИДЕО | Оборонные расходы придется значительно повысить, но за счет чего? Кристен Михал открыл карты

На этот вопрос Кристен Михал ответил порталу Delfi в четверг после пресс-конференции правительства. В официальных документах говорится, что в будущем году соответствующая цифра составит 3,7 процента. Но, по всей видимости, она заметно превысит четыре процента. Стоит отметить, что один процент ВВП — это примерно 400 миллионов евро в год.

По словам Михала, это можно сделать, изменив на европейском уровне бюджетные правила, а также за счет привлечения кредитных денег.

С целью повышения расходов на оборону уже сделаны налоговые изменения. С помощью налога на безопасность государство надеется собрать к концу 2028 года до 2,6 миллиарда евро, при этом 594 миллиона будут собраны благодаря налогу на прибыль предприятий.

Дополнительный рост налогов премьер-министр не поддерживает. В то же время он подчеркнул, что сокращение расходов в публичном секторе должно быть продолжено.

Вчера министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) также заявил, что в следующем году оборонные расходы „заметно“ превысят 4% ВВП.

„Насколько точно, будет предположительно зависеть от тех предпосылок, которые я представлю правительству, основанных на тех целях по военным возможностям НАТО, которые будут согласованы всеми государствами [членами альянса] в июне этого года“, - пояснил министр обороны в интервью ERR.

По его словам, он представит правительству первичные расчеты в ближайшие недели. „Мы уже через пару недель будем готовы ознакомить правительство с нашими исходными расчетами размера оборонных расходов в следующие четыре года“, - сказал Певкур.

„На этой основе мы сможем провести с Министерством финансов более точные расчеты, какое покрытие нам нужно найти на то или иное действие, - добавил он. - Могу вам подтвердить, что сумма на следующий год заметно превысит 4% [ВВП]. Насколько точно превысит, будет зависеть от экономического прогноза“.

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