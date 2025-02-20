После заявлений Трампа украинцы шлют президенту США весть: „Дедушке пора на пенсию“

В Киеве в последнее время часто звучат сирены. При этом президент США Дональд Трамп уверяет, что лидер России хочет мира.

О „хорошем диалоге“, „прорыве“ речь шла и после проведенных во вторник в Саудовской Аравии российско-американских переговоров, на которые не пригласили ни представителей Евросоюза, ни представителей Украины. Вашингтон говорит при этом, что именно страны Европы должны гарантировать мир после перемирия.

Однако сами украинцы не видят возможностей для мира и перемирия. Неудивительно, ведь и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил, что на условия „таких „переговоров“ он не согласен. Тем более, что пока США и Россия предлагают Украине нечто похожее на капитуляцию.

„Я не интересуюсь новостями, не слушал, что они говорят и о чем договариваются. Мне надо делать мою работу“, – сказал литовскому Delfi парень встреченный на улице Киева.

Военные обычно не комментируют ни внутренние события, ни высказывания зарубежных политиков. Они просто пожимают плечами, говоря, что от этого их жизнь никак не изменится, – даже после нескольких дней отдыха придется вернуться на позиции.

„Извините, я приехал сюда, чтобы их навестить“, – сказал литовскому Delfi пожилой мужчина и показал рукой на фотографии погибших. Рядом с аллеей погибших находилась супружеская пара, они пытались установить фотографию, потом зажгли свечу.

„Мы не хотим говорить об этом“, – печально ответили журналисту украинцы.

В 10 м от них стоял пожилой мужчина и плакал, глядя на фотографии погибших.

Женщина по имени Татьяна выразила надежду на то, что судьбу украинцев без их участия решать не будут: „Мы надеемся, что мир проснется, что увидит нас. Увидит кровь, которая захлестнула нашу страну“.

Однако она подтвердила, что не видит благоприятных результатов выборов и не видит возможности завершения войны.