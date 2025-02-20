После заявлений Трампа украинцы шлют президенту США весть: „Дедушке пора на пенсию“
В последние дни со стороны администрации США звучала критика в адрес Украины и послышалось предложение продать страну безо всяких гарантий безопасности, это вызвало возмущение многих стран. Сами украинцы сообщили литовскому Delfi, что чувствуют, что их предали, но слагать оружие не собираются.
В Киеве в последнее время часто звучат сирены. При этом президент США Дональд Трамп уверяет, что лидер России хочет мира.
О „хорошем диалоге“, „прорыве“ речь шла и после проведенных во вторник в Саудовской Аравии российско-американских переговоров, на которые не пригласили ни представителей Евросоюза, ни представителей Украины. Вашингтон говорит при этом, что именно страны Европы должны гарантировать мир после перемирия.
Однако сами украинцы не видят возможностей для мира и перемирия. Неудивительно, ведь и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил, что на условия „таких „переговоров“ он не согласен. Тем более, что пока США и Россия предлагают Украине нечто похожее на капитуляцию.
„Я не интересуюсь новостями, не слушал, что они говорят и о чем договариваются. Мне надо делать мою работу“, – сказал литовскому Delfi парень встреченный на улице Киева.
Военные обычно не комментируют ни внутренние события, ни высказывания зарубежных политиков. Они просто пожимают плечами, говоря, что от этого их жизнь никак не изменится, – даже после нескольких дней отдыха придется вернуться на позиции.
„Извините, я приехал сюда, чтобы их навестить“, – сказал литовскому Delfi пожилой мужчина и показал рукой на фотографии погибших. Рядом с аллеей погибших находилась супружеская пара, они пытались установить фотографию, потом зажгли свечу.
„Мы не хотим говорить об этом“, – печально ответили журналисту украинцы.
В 10 м от них стоял пожилой мужчина и плакал, глядя на фотографии погибших.
Женщина по имени Татьяна выразила надежду на то, что судьбу украинцев без их участия решать не будут: „Мы надеемся, что мир проснется, что увидит нас. Увидит кровь, которая захлестнула нашу страну“.
Однако она подтвердила, что не видит благоприятных результатов выборов и не видит возможности завершения войны.
„Мы не видим просвета на улучшение. Конечно, надеемся на лучшее. Но не видим исполнения обещания закончить войну в течение 24 часов“, – сказала женщина.
Пенсионерка Наталья ответила журналистам из Литвы: „Передайте им, что мы разочарованы“.
„Нам горько за пролитую кровь. Жаль наших парней и девушек, отдавших жизни за страну, а нас не слышат“, – сказала женщина.
Арина прямо оценила заявления президента США: „Ужасно. Больше ничего сказать не могу. Извините, но дедушке пора на пенсию. Это страшно. Я не понимаю, как его можно было выбрать президентом США“.
Она согласна с позицией большинства, что Трамп повторяет слова президента России.
„Я не знаю, может, они на самом деле хорошие друзья, но очевидно, что в этой войне он будет поддерживать Россию“, – сказала Аринa.
Однако девушка заметила, что не теряет надежды на дальнейшую борьбу за независимость.
„Конечно, мы ждем окончания войны, но когда это случиться, не знаем. Сейчас я, как живущий здесь человек, смирилась с повседневностью и стараюсь жить обычной жизнью, насколько это возможно. Я надеюсь, что Украина останется независимой, как и должно быть“, – прибавила она.