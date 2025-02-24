МНЕНИЕ | Мы все живем будто в разных Эстониях, но враг у нас общий
Есть люди, для которых Эстония – прикольная страна с классным Старым городом и ликером Vana Tallinn. Есть люди, которые записались на курсы самообороны, вступили в Kaitseliit, чтобы быть готовыми в случае российской агрессии защитить свою страну. А есть люди, для которых важна очередь на границе с Ивангородом. Мы все одновременно живем будто в разных Эстониях, пишет гражданский активист Владимир Воробьев.
Сегодня День независимости Эстонии и третья годовщина войны в Украине. Мы стоим на перепутье. Два мира схлопнулись в один. С одной стороны, Эстония — современная страна, чемпион дигитального мира, прекрасное и тихое место на нашей тревожной планете. С другой — в тысяче километров от нас раздаются сирены, взрываются ракеты и бомбы, погибают люди — военные и гражданские.
Тяжело осознавать это своей головой, забитой ТикТоком. Как вообще возможна война, когда выходит новая часть „Дюны“? Почему война должна беспокоить молодых? Когда я жил в России, будучи студентом, мне казалось, что мир – это такая неизменная лента Инстаграма. Тебе все функции известны, ты просто выбираешь что тебе нравится: фильтр Jakarta или Cairo? Все политические новости казались сотрясанием воздуха.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, захватила города и оккупировала восточные территории. У меня есть украинские коллеги и друзья. И в тот момент война коснулась меня, и вообще всех. Война прочно вошла в нашу жизнь.
Еще до полномасштабного вторжения у меня была мечта увидеть Россию свободной страной, где представители ЛГБТ+ сообщества могут жить в безопасности. Мы ходили на митинги в Москве, веря в успех нашего безнадежного дела, как говорили советские диссиденты. Но даже тогда казалось, что все возможно и большинство людей понимают, что творится в России и что творит Россия с соседними странами. Но мир оказался сложнее, чем привычный социальный пузырь.
За один день я осознал, что популярное мнение в России — у того мужика с георгиевской ленточкой возле метро. Потом я эмигрировал, получал документы, прилагал усилия, чтобы интегрироваться в эстонское общество. Со временем я обосновался в Эстонии, где познакомился как с эстонцами, так и с русскоязычными ее жителями. У каждого свое мнение о войне России против Украины: кто-то предпочитает о ней не думать, пролистнуть новости, будто они его не касаются, кто-то же воспринимает ее как прямую угрозу для Эстонии.
Есть люди, для которых Эстония — прикольная страна с классным Старым городом и ликером Vana Tallinn. Есть люди, которые записались на курсы самообороны, вступили в Kaitseliit, чтобы быть готовыми в случае российской агрессии защитить свою страну. А есть люди, для которых важна очередь на границе с Ивангородом. Получается, мы все одновременно живем будто в разных Эстониях.
Мне кажется, будто страну тянут в разные стороны разные политические силы. Россия всяческими способами стремится оказывать влияние на местное русскоязычное население в Эстонии, Эстония выполняет свои планы по защите, интеграции и расширению. В эпоху „политических пузырей“ Эстония должна взять под контроль то, какая информация распространяется на ее территории, и не допускать расширения кремлевских нарративов.
Любое новостное агентство или обычный блогер может представить историю под своим идеологическим углом, и нередко этот угол искажает реальные факты. Свобода СМИ заключается в их независимости от государства. И на каждом из нас лежит ответственность за то, что мы пишем и говорим. Мы ни в коем случае не должны тешить эго нашего восточного соседа и бороться за внимание недовольных жителей Эстонии. Эстония может предложить более широкий спектр мыслей и идей и решительно препятствовать российской пропаганде.
В этот прекрасный день хочу пожелать Эстонии стать сильнее в защите своих интересов! Elagu Eesti!