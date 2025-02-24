МНЕНИЕ | Мы все живем будто в разных Эстониях, но враг у нас общий

Сегодня День независимости Эстонии и третья годовщина войны в Украине. Мы стоим на перепутье. Два мира схлопнулись в один. С одной стороны, Эстония — современная страна, чемпион дигитального мира, прекрасное и тихое место на нашей тревожной планете. С другой — в тысяче километров от нас раздаются сирены, взрываются ракеты и бомбы, погибают люди — военные и гражданские.

Тяжело осознавать это своей головой, забитой ТикТоком. Как вообще возможна война, когда выходит новая часть „Дюны“? Почему война должна беспокоить молодых? Когда я жил в России, будучи студентом, мне казалось, что мир – это такая неизменная лента Инстаграма. Тебе все функции известны, ты просто выбираешь что тебе нравится: фильтр Jakarta или Cairo? Все политические новости казались сотрясанием воздуха.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, захватила города и оккупировала восточные территории. У меня есть украинские коллеги и друзья. И в тот момент война коснулась меня, и вообще всех. Война прочно вошла в нашу жизнь.

Еще до полномасштабного вторжения у меня была мечта увидеть Россию свободной страной, где представители ЛГБТ+ сообщества могут жить в безопасности. Мы ходили на митинги в Москве, веря в успех нашего безнадежного дела, как говорили советские диссиденты. Но даже тогда казалось, что все возможно и большинство людей понимают, что творится в России и что творит Россия с соседними странами. Но мир оказался сложнее, чем привычный социальный пузырь.

За один день я осознал, что популярное мнение в России — у того мужика с георгиевской ленточкой возле метро. Потом я эмигрировал, получал документы, прилагал усилия, чтобы интегрироваться в эстонское общество. Со временем я обосновался в Эстонии, где познакомился как с эстонцами, так и с русскоязычными ее жителями. У каждого свое мнение о войне России против Украины: кто-то предпочитает о ней не думать, пролистнуть новости, будто они его не касаются, кто-то же воспринимает ее как прямую угрозу для Эстонии.