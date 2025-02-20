Рано радовался? Окружной суд вынес Мартину Репинскому обвинительный приговор

Сегодняшним решением Таллиннский окружной суд частично отменил решение Харьюского уездного суда, удовлетворил апелляцию прокуратуры и признал Мартина Репинсого виновным в мошенничестве в связи с расходами на проживание, возмещенными канцелярией Рийгикогу.

Суд приговорил Репинского к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, которое не будет отбыто, если он не совершит новое умышленное преступление в течение 2-летнего испытательного срока.

Окружной суд исправил решение о возмещении государством процессуальных издержек защитнику, выбранному в пользу Репинского, и обязал государство выплатить 32 826,80 евро. Оставшуюся сумму в размере 17 000 евро оплатит Репинский.

Окружной суд оставил в силе оправдательный приговор окружного суда по обвинениям в злоупотреблении доверием и хищении. Окружной суд согласился с мнением, высказанным в решении окружного суда по этим обвинениям, и отклонил апелляцию прокуратуры в этой связи.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что на основании рассмотренных доказательств можно утверждать, что Мартин Репинский заведомо создал неверное представление о фактических обстоятельствах с помощью информации, представленной в канцелярию Рийгикогу с целью получения компенсации расходов на жилье. Репинский ввел Канцелярию в заблуждение, заставив ее поверить, что он имеет право на компенсацию расходов на жилье в соответствии с Законом о статусе члена Рийгикогу, в результате чего Канцелярия Рийгикогу выплатила Репинскому 12 119,56 евро.

Гражданский иск Канцелярии Рийгикогу Эстонской Республики о возмещении расходов на жилье Репинскому в размере 12 119,56 евро был направлен в Харьюский уездный суд в ином составе на новое рассмотрение.

Решение суда не вступило в силу. Апелляция на это решение может быть подана в Госсуд в течение 30 дней.