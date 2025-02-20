Атака украинских беспилотников на российские нефтяные объекты может сократить объемы поставок нефти на рынок

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, в последние недели цена на сырую нефть на мировом рынке оставалась в довольно стабильном диапазоне 74–77 долларов за баррель. Однако события этой недели могут оказать на нее более значительное влияние.

„Цель атаки дронами в понедельник отличается от привычного шаблона, поскольку казахстанская нефть не находится под санкциями, а в число собственников консорциума Caspian Pipeline Consortium, управляющего нефтепроводом, входят и американские компании, например, Chevron с 15% долей. По этому нефтепроводу нефть из Казахстана поступала в главный российский экспортный порт на Черном море – Новороссийск“, - объяснил Сасси.

Помимо этого, на цену поступающей на мировой рынок нефти может повлиять холодная погода в США, которая сильнее всего сказывается на добыче в Северной Дакоте – третьем по величине нефтедобывающем штате страны. В то же время участники рынка ожидают результатов переговоров о прекращении войны в Украине и того, будут ли они включать снятие санкций с российской нефти.

„Попадание российской нефти на рынок, безусловно, оказало бы влияние на снижение цен. Американские официальные лица в своих заявлениях намекали на возможность отмены санкций, однако никаких соглашений пока не достигнуто. С другой стороны, различные шаги Трампа в отношении введения защитных пошлин вполне могут перерасти в торговую войну“, - отметил Сасси.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале марта, и на ней ожидается решение по ограничению добычи. В то время как российская сторона заявляет, что с апреля объем добычи в рамках ОПЕК+ планово увеличится на 120 000 баррелей в сутки, представители ОПЕК сигнализируют о намерении продлить ограничения на добычу. Между тем, Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что средняя цена на нефть начнет долгосрочное снижение уже в этом году и продолжит падение в следующем.

„EIA прогнозирует в этом году профицит предложения в размере 400 000 баррелей в день на нефть, что на 100 000 баррелей выше прогноза прошлого месяца. По сравнению со средним показателем 2024 года агентство ожидает снижения цен на 8% в этом году и еще на 10% в следующем“, - отметил Сасси.

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