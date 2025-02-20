Вор утащил два велосипеда из одного подвала с разницей в пару дней. Ущерб составил около 3000 евро

Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук отметила, что недавно действительно произошел случай, когда вор вынес два велосипеда из одного места, с разницей в пару дней. „Однажды владелец обнаружил, что замок подвала взломан, и два велосипеда пропали. Записи с камер наблюдения показали, что преступник сначала унес только один велосипед, но спустя пару дней вернулся и забрал второй“, рассказала Дрижирук.

„Этот случай ясно показывает, что, если у воров есть легкая возможность, а владельцы недостаточно внимательны, преступники сразу этим воспользуются. Когда вор вернулся во второй раз, взламывать замок уже не было необходимости – работа была сделана заранее, и оставалось просто зайти внутрь. К тому же он знал, что именно там можно взять“, - отметила Дрижирук. По предварительным оценкам, ущерб составил около 3000 евро. В эту сумму также входит замена сломанного замка, что покрывается страховкой жилья.

„Общая статистика преступности также показывает, что около 70% случаев незаконного проникновения в жилые помещения происходит через открытое окно или незапертую дверь. Поэтому минимум, что нужно сделать для защиты своего имущества – это держать его в запертом помещении или в месте, где воры не смогут орудовать спокойно и незаметно“, рассказала Дрижирук.

Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia пояснила, что в зимний период особенно важно следить за тем, чтобы двери и окна дач также были надежно закрыты, поскольку владельцы не находятся там ежедневно. Защититься от чрезмерного любопытства подозрительных личностей помогут охранные системы, камеры и даже системы освещения с датчиками движения. Также стоит поддерживать хорошие отношения с соседями, которые смогут приглядывать за имуществом в ваше отсутствие.

„Обязательно сделайте качественное фото своего велосипеда и запишите его серийный номер. Если велосипед украдут, эти данные можно передать полиции, чтобы его было легче опознать“, - добавила Дрижирук.