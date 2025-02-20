Часть плана США – Киев могут принять в НАТО при атаке РФ

Одна из гарантий безопасности для Киева, которую США могут сделать частью мирной сделки с Россией, подразумевает автоматический прием Украины в НАТО в случае нарушения этой сделки со стороны РФ. Об этом сообщает на своем сайте американский телеканал NBC News в четверг, 20 февраля, со ссылкой на четырех неназванных чиновников США.

„Такое положение сделки было бы направлено на устранение ключевого опасения Украины и ее союзников, а именно: что Россия перегруппирует силы и совершит новое вторжение“, - пояснили собеседники журналистов.

Слова главы Минобороны США в Мюнхене о членстве Украины в НАТО

По сведениям NBC, в преддверии выступления министра обороны США Пита Хегсета на Мюнхенской конференции по безопасности 12 февраля некоторые советники из Госдепа рекомендовали ему не говорить публично, что членство Украины в НАТО не будет частью сделки.

Однако Хегсет не прислушался к этим советам, отклонившись от черновика своей речи. „Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров“, - сказал он. При этом в его заготовках для выступления говорилось, что гарантии безопасности для Украины „не должны обеспечиваться через ее членство в НАТО“, передает телеканал со слов американского чиновника, знакомого с содержанием черновика Хедсета.

Впоследствии министр обороны США заявил, что его комментарии по поводу возможного членства Украины в НАТО были сделаны в координации с остальными членами команды Трампа по национальной безопасности.