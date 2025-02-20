Правда ли, что Сильвестр Сталлоне выложил видео, как он играет в игру об избиении Зеленского?
В феврале 2025 года в соцсетях разошёлся ролик, который голливудский актёр якобы опубликовал в соцсетях. Утверждается, что на записи представлена игра, в которой геймерам предлагается избить президента Украины. Мы проверили подлинность этой истории.
Первые сообщения о предполагаемой публикации появились в Рунете 18 февраля. „Сильвестр Сталлоне выложил видео, как он играет в игру, где нужно избивать [Владимира] Зеленского. „Рокки на пенсии. Но даже на пенсии он всё ещё в деле“. Ранее Трамп назначил Сталлоне (а также Мела Гибсона и Джона Войта. — Прим. ред.) своим послом в Голливуде“, — говорилось в посте Telegram-канала „Ne.Сахар“ (228 000 просмотров на момент написания этого разбора).По данным сервиса TGStat, к моменту написания этого разбора в Telegram появилось более 340 аналогичных русскоязычных постов, которые суммарно набрали почти 2 млн просмотров. Похожие записи опубликовали каналы „Дядя Слава“ (179 000 просмотров), „Соловьёв“ (126 000), Rus_criminal (104 000), „Кот Костян — официальный канал“ (102 000), „Первый народный“ (93 000), „Сокол“ (80 000) и др. Тот же ролик встречается во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), „Одноклассниках“ (тут и тут), X, Threads, TikTok, а также на YouTube и других платформах. Среди СМИ и новостных сайтов об этом написали „Царьград“, „Газета.ru“, „Беларусь сегодня“ и NewsLand.
Вирусное 25-секундное видео представляет собой запись экрана смартфона, на котором якобы демонстрируется сториз на верифицированной странице Сталлоне в Instagram*. В публикации приведён, как утверждается, отрывок из некой видеоигры от первого лица, в которой геймер в боксёрских перчатках может избить человека, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Локация при этом повторяет обстановку его рабочего кабинета. Кроме того, в ролике звучит мелодия из серии фильмов о боксёре Рокки Бальбоа, роль которого десятилетиями исполнял Сталлоне, и приводится англоязычная надпись: „Рокки на пенсии. Но даже будучи на пенсии он всё ещё в деле“. Также в предполагаемой сториз якобы стояла ссылка на Steam — платформу, где можно покупать и/или скачивать компьютерные игры.
Для начала „Проверено“ постаралось отследить первоисточник вирусного видео. Наиболее ранняя публикация с этим роликом, которую мы смогли обнаружить, вышла 18 февраля 2025 года в 13:14 по московскому времени в упомянутом выше Telegram-канале „Nе.Сахар“. Спустя две минуты такой же пост появился в канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (6900 просмотров). Оба этих ресурса уже упоминались в десятках разборов „Проверено“ — нередко в качестве первоисточника распространения фейков, в том числе поддельных Instagram-сториз.
В верхней части вирусного видео стоит временная отметка, указывающая, что запись экрана была сделана примерно через 18 часов после публикации предполагаемой сториз. Впервые „Проверено“ обратило внимание на посты об этом видео, якобы размещённом Сталлоне, 18 февраля в 15:23, то есть спустя два с небольшим часа после записей в каналах „Nе.Сахар“ и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“. Однако на тот момент на странице артиста в Instagram никаких сториз не было, хотя по умолчанию такие публикации доступны в течение 24 часов.
Можно допустить, что вирусное видео попало в Сеть уже после того, как сториз актёра была скрыта или удалена. Однако „Проверено“ установило, что в соцсетях распространяется одна и та же запись экрана, хотя на Сталлоне в Instagram подписано почти 19 млн пользователей. Выглядит странным, что за как минимум 18 часов лишь один подписчик успел зафиксировать пост артиста. Упоминаний этой резонансной сториз нет ни в сколько-нибудь крупных англоязычных СМИ, ни на тематических фанатских страницах, посвящённых творчеству Сталлоне и его активности в соцсетях. Кроме того, ни в одном посте мы не нашли ссылки на исходную публикацию, поэтому невозможно проверить наличие её архивных копий.
Также отметим, что, когда мы проверяли страницу актёра, он был подписан на 73 пользователей. На вирусном видео указано другое число подписок — 70.
Что касается самой игры, которую якобы можно приобрести в Steam, то мы не смогли найти её в каталоге онлайн-сервиса по ключевым словам. В большинстве постов не указана ни студия-разработчик, ни англоязычное название проекта. Издание „Беларусь сегодня“ утверждает, что он называется „Побей Зеленского“, а сайт NewsLand — „Избей Зеленского“. Но и упоминаний игр с такими названиями тоже больше нигде нет.
Таким образом, нет никаких убедительных доказательств того, что Сталлоне выкладывал видео об игре, где надо избивать Зеленского. Эта история строится на единственной записи сториз, которую актёр якобы разместил в Instagram. Но изначально ролик появился в прокремлёвских Telegram-каналах, ранее неоднократно пойманных на распространении сфабрикованных фото и видео.
Итог: Фейк