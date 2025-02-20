Правда ли, что Сильвестр Сталлоне выложил видео, как он играет в игру об избиении Зеленского?

Для начала „Проверено“ постаралось отследить первоисточник вирусного видео. Наиболее ранняя публикация с этим роликом, которую мы смогли обнаружить, вышла 18 февраля 2025 года в 13:14 по московскому времени в упомянутом выше Telegram-канале „Nе.Сахар“. Спустя две минуты такой же пост появился в канале „ Раньше всех. Ну почти. Спецоперация “ (6900 просмотров). Оба этих ресурса уже упоминались в десятках разборов „Проверено“ — нередко в качестве первоисточника распространения фейков, в том числе поддельных Instagram-сториз.

Вирусное 25-секундное видео представляет собой запись экрана смартфона, на котором якобы демонстрируется сториз на верифицированной странице Сталлоне в Instagram*. В публикации приведён, как утверждается, отрывок из некой видеоигры от первого лица, в которой геймер в боксёрских перчатках может избить человека, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Локация при этом повторяет обстановку его рабочего кабинета. Кроме того, в ролике звучит мелодия из серии фильмов о боксёре Рокки Бальбоа, роль которого десятилетиями исполнял Сталлоне, и приводится англоязычная надпись: „Рокки на пенсии. Но даже будучи на пенсии он всё ещё в деле“. Также в предполагаемой сториз якобы стояла ссылка на Steam — платформу, где можно покупать и/или скачивать компьютерные игры.

В верхней части вирусного видео стоит временная отметка, указывающая, что запись экрана была сделана примерно через 18 часов после публикации предполагаемой сториз. Впервые „Проверено“ обратило внимание на посты об этом видео, якобы размещённом Сталлоне, 18 февраля в 15:23, то есть спустя два с небольшим часа после записей в каналах „Nе.Сахар“ и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“. Однако на тот момент на странице артиста в Instagram никаких сториз не было, хотя по умолчанию такие публикации доступны в течение 24 часов.

Можно допустить, что вирусное видео попало в Сеть уже после того, как сториз актёра была скрыта или удалена. Однако „Проверено“ установило, что в соцсетях распространяется одна и та же запись экрана, хотя на Сталлоне в Instagram подписано почти 19 млн пользователей. Выглядит странным, что за как минимум 18 часов лишь один подписчик успел зафиксировать пост артиста. Упоминаний этой резонансной сториз нет ни в сколько-нибудь крупных англоязычных СМИ, ни на тематических фанатских страницах, посвящённых творчеству Сталлоне и его активности в соцсетях. Кроме того, ни в одном посте мы не нашли ссылки на исходную публикацию, поэтому невозможно проверить наличие её архивных копий.

Также отметим, что, когда мы проверяли страницу актёра, он был подписан на 73 пользователей. На вирусном видео указано другое число подписок — 70.

Что касается самой игры, которую якобы можно приобрести в Steam, то мы не смогли найти её в каталоге онлайн-сервиса по ключевым словам. В большинстве постов не указана ни студия-разработчик, ни англоязычное название проекта. Издание „Беларусь сегодня“ утверждает, что он называется „Побей Зеленского“, а сайт NewsLand — „Избей Зеленского“. Но и упоминаний игр с такими названиями тоже больше нигде нет.

Таким образом, нет никаких убедительных доказательств того, что Сталлоне выкладывал видео об игре, где надо избивать Зеленского. Эта история строится на единственной записи сториз, которую актёр якобы разместил в Instagram. Но изначально ролик появился в прокремлёвских Telegram-каналах, ранее неоднократно пойманных на распространении сфабрикованных фото и видео.

Итог: Фейк

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