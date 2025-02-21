Перестали выплачивать долги: финансовая дисциплина более чем пятой части должников за год только ухудшилась

По сравнению с 2023 годом, дисциплина погашения долгов в течение прошлого года находилась на более низком уровне. „Всё больше становится людей, которые, однажды попав в затруднительное положение, оказались не в состоянии справиться с возникшими обязательствами. Платёжная дисциплина должников ухудшалась в прошлом году с каждым кварталом, и в четвёртом квартале невнесённые в срок платежи были уже почти у 37 процентов должников“, — прокомментировала ситуацию София Кирсимаа, исполнительный директор GS Core.

„Общий рост стоимости жизни, очевидно, повлиял на финансовое положение людей, мы видим все больше просроченных платежей и откладывания оплаты на следующий месяц“, – сказала Кирсимаа. Она подчёркивает, что самое главное – не дать задолженностям выйти из-под контроля, и в случае возникновения проблем с оплатой немедленно проконсультироваться со своим управляющим делами по задолженностям. „Вместе можно найти подходящее решение, например, подготовить график платежей, который позволит создать более гибкие условия погашения долга и поможет избежать возникновения просроченных платежей, а также и связанных с этим дополнительных расходов“, — пояснила Кирсимаа.

OÜ GS Core предоставляет услуги инкассо, занимается покупкой долговых портфелей и взысканием долгов как во внесудебном, так и в судебном порядке. В основном фирма приобретает долговые обязательства, скопившиеся на балансе энергетических, финансовых и телекоммуникационных предприятий. GS Core принадлежит шведской финансовой группе Marginalen AB, которая со своими дочерними предприятиями в Эстонии, Литве и Латвии является одним из ведущих поставщиков услуг во всём регионе стран Балтии.

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