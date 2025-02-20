ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ | Что принес этот год в сферу страхования?

По словам руководителя отдела страхования PZU Kindlustus Эло Райтвийр, одной из наиболее заметных перемен стало расширение охвата дорожного страхования. Теперь оно обязательно даже для незарегистрированных транспортных средств, таких как электросамокаты, легкие мопеды, а также внедорожный транспорт, например квадроциклы и снегоходы.

„Важным аспектом является то, что дорожное страхование распространяется и на случаи, когда транспортное средство стоит на месте, например, если из-за аккумулятора произошел пожар“, - отметила Райтвийр. Поскольку изменения вступили в силу в конце года, а многие транспортные средства, подпадающие под новое законодательство, на зимний сезон законсервированы, основной эффект на рынке ожидается позднее в текущем году. „Тем не менее уже ясно, что это изменение расширит охват страхового рынка и повысит осведомленность о необходимости страхования“, - добавила она.

Страхования от медицинских ошибок

С 1 ноября 2024 года в Эстонии вступило в силу обязательное страхование ответственности поставщиков медицинских услуг (TTOKV), известное также как страхование от медицинских ошибок. „Это важный шаг в сторону защиты прав пациентов и диверсификации страхового рынка. В случае выявления медицинских ошибок пациентам теперь будет значительно проще требовать получения компенсации, а благодаря страховке медицинские учреждения окажутся защищены от непредвиденных крупных расходов“, - пояснила Райтвийр.

Хотя страхование от медицинских ошибок начало действовать в конце прошлого года, его влияние на рынок будет ощущаться в большей степени в текущем году и в будущем. „Будучи первым поставщиком этого вида страхования, мы по-прежнему ожидаем, что на рынок выйдут и другие компании“, - добавила Райтвийр.

Рост дополнительного медицинского страхования от работодателей замедлился