Что случилось? Во время оглашения приговора подсудимая упала на пол

Кайри Куусемаа, которая обвинялась в убийстве своего ребенка, сегодня слушала свой приговор из тюрьмы по видеосвязи. В начале заседания произошел шокирующий момент: в самом начале чтение приговора пришлось остановить, поскольку на кадрах с камеры было видно, что Куусемаа внезапно оказалась на полу, и виднелась только ее нога.