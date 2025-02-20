ЧП и криминал
20.02.2025, 17:10

Что случилось? Во время оглашения приговора подсудимая упала на пол

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Кайри Куусемаа до начала заседания.
Кайри Куусемаа до начала заседания.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Во время оглашения приговора Куусемаа почти две минуты лежала на полу в тюремном помещении, прежде чем к ней подоспела помощь.

Кайри Куусемаа, которая обвинялась в убийстве своего ребенка, сегодня слушала свой приговор из тюрьмы по видеосвязи. В начале заседания произошел шокирующий момент: в самом начале чтение приговора пришлось остановить, поскольку на кадрах с камеры было видно, что Куусемаа внезапно оказалась на полу, и виднелась только ее нога.

„Там рядом с ней никого нет?“ — спросила судья. На это секретарь написала в тюрьму.

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