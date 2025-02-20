Новости Эстонии
20.02.2025, 15:35

Грипп стремительно набирает силу: в этом сезоне от него умерло 20 человек

 
Больница. Иллюстративный снимок
Больница. Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Заболеваемость гриппом выросла на прошлой неделе по сравнению с предшествующей на четверть. Вирус распространяется во всех возрастных группах и уездах.

Как сообщил Департамент здоровья, на прошлой неделе было зарегистрировано 677 случаев заболевания гриппом. Средний показатель заболеваемости гриппом в Эстонии составил 49,2 на 100 000 жителей. Выше среднего уровень заболеваемости был отмечен в Вырумаа (76,4), Ляэне-Вирумаа (72,2), Вильяндимаа (72,5), Ярвамаа (66,5) и Тартумаа (63,2). Интенсивность заболеваемости оценивается как средняя, а распространение - как широкое.

Одновременно циркулируют три подтипа вируса гриппа. Доля вируса гриппа В начала увеличиваться. Несмотря на более низкий потенциал распространения, его клиническая картина и тяжесть заболевания схожи с вирусом гриппа А.

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