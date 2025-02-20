Грипп стремительно набирает силу: в этом сезоне от него умерло 20 человек

Как сообщил Департамент здоровья, на прошлой неделе было зарегистрировано 677 случаев заболевания гриппом. Средний показатель заболеваемости гриппом в Эстонии составил 49,2 на 100 000 жителей. Выше среднего уровень заболеваемости был отмечен в Вырумаа (76,4), Ляэне-Вирумаа (72,2), Вильяндимаа (72,5), Ярвамаа (66,5) и Тартумаа (63,2). Интенсивность заболеваемости оценивается как средняя, а распространение - как широкое.