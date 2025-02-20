Новая опасность для людей и животных: в Эстонии выявлен первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
В Эстонии подтвержден первый случай заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Из млекопитающих в первую очередь этой болезни, которая распространяется в основном среди птиц, подвержены лошади, но и люди тоже находятся в зоне риска.
В Эстонии вирус Западного Нила был обнаружен впервые, его выявили у ястреба-тетеревятника, найденного мертвым. Случай был подтвержден лабораторией Государственного центра лабораторных исследований и оценки рисков ( Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskus — LABRIS). На данный момент это самый северный в Европе случай заражения лихорадкой Западного Нила.
Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, переносимое комарами, которые поражает и людей. Вирус распространяется прежде всего среди птиц, но может через укусы комаров передаваться млекопитающим.
В Эстонии вирус был выявлен в пробе, собранной в рамках государственного мониторинга птичьего гриппа. Пробы, где вирус птичьего гриппа не обнаруживают, тестируют также на вирус Западного Нила в рамках проекта OH4Surveillance. Ранее в Эстонии мониторинга на вирус Западного Нила не проводили.
„Приступая к исследованию, мы такого результата не прогнозировали, но обнаруженный осенью в Латвии случай этого вируса сделал его более вероятным. Сейчас это единичный случай, но дальнейший мониторинг даст более полное представление о ситуации. Пока в Эстонии не было известно ни одного случая этого вируса у комаров“, - сказал Аге Кярссин, ведущий специалист отдела оценки рисков Государственного центра лабораторных исследований и оценки рисков.
Обнаружение вируса Западного Нила в Эстонии показывает нам, что в связи с изменением климата в Эстонию могут прийти болезни животных, которые раньше не встречались в нашем климатическом поясе.
По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Анне-Ли Веэтамм, ветеринары должны быть внимательными и постоянно обновлять свои знания о болезнях животных. „Чтобы избежать заражения, животноводам надо обращать внимание на здоровье своих животных, особенно в период, когда много комаров. По возможности избегайте слишком влажных мест, водоемов со стоячей водой, используйте репелленты от комаров. Если возникает подозрение, что животные заболели, сообщите об этом ветеринару. Поскольку с лошадьми много путешествуют на соревнования, то, по возможности, избегайте инфицированных регионов“, - советует Веэтамм.