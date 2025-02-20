Новая опасность для людей и животных: в Эстонии выявлен первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками заболевания являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов.

Возбудитель заболевания – вирус лихорадки Западного Нила – встречается в различных регионах на всех континентах. В странах южной Европы риск заразиться этим вирусом в летнее время существует уже давно. Однако, в связи с изменениями климата вирус лихорадки Западного Нила теперь добрался и стран Балтии.

Переносчиками вируса лихорадки Западного Нила являются комары различных видов. Комары заражаются от диких птиц и, в основном, распространяют вирус среди других птиц, но иногда инфекция передается и млекопитающим, например, лошадям или человеку.

Симптомы

В большинстве случаев при заражении вирусом лихорадки Западного Нила у человека не возникает никаких симптомов заболевания. Примерно у каждого пятого инфицированного лихорадка Западного Нила проявляется как гриппоподобное заболевание. Зачастую оно начинается внезапно и сопровождается такими симптомами, как повышенная температура, озноб, головная боль, боли в спине, усталость и увеличение лимфатических узлов. Примерно у половины больных также наблюдается кожная сыпь в виде пятен и узелков, которая распространяется с туловища на голову, руки и ноги. При отсутствии осложнений заболевание, как правило, проходит через три-шесть дней без дальнейших последствий для здоровья. Такие симптомы, как усталость, чувство слабости и измождения, могут сохраняться в течение нескольких недель.

Тяжелая форма лихорадки Западного Нила с поражением центральной нервной системы возникает примерно у одного из 100 инфицированных людей. У некоторых в результате инфекции развивается воспаление оболочек головного мозга (менингит). Реже на фоне инфекции может возникать воспаление головного мозга (энцефалит). К возможным проявлениям энцефалита относятся высокая температура, ригидность затылочных мышц, мышечная слабость, оглушение, двигательные расстройства, онемение/ парализация частей тела, судороги или нарушения зрения. Примерно у каждого второго пациента, перенесшего воспаление головного мозга, наблюдаются долгосрочные последствия заболевания.

Воспаление других органов, например, сердца или печени, при лихорадке Западного Нила происходит очень редко.

Примерно от пяти до десяти процентов случаев инфекции с поражением центральной нервной системы заканчиваются летальным исходом.

С момента инфицирования до развития клинических проявлений заболевания обычно проходит от 2 до 14 дней. Инфицированные не заразны. Поскольку в организме человека вирус лихорадки Западного Нила плохо размножается, то и дальнейшее заражение комаров, укусивших зараженного человека, и передача заболевания другим людям не происходит.

Для кого лихорадка Западного Нила особенно опасна?

Риск заразиться лихорадкой Западного Нила существует при пребывании в регионах, где встречается данный вирус, в периоды высокой активности комаров. К зонам риска относятся юг Франции, север Италии, Греция, значительная часть Балкан, Турции и Ближнего Востока, а также расположенные севернее части Чехии, Венгрии, Словакии и Австрии. Заболевание также встречается в Северной Америке, Африке и Австралии.

У людей пожилого возраста и людей с иммунодефицитом особенно высока вероятность тяжелого течения заболевания. Кроме того, пожилой возраст, наличие ранее перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний или иммунодефицита являются факторами риска развития летального исхода в случае тяжелой формы лихорадки Западного Нила.

Специфического лечения лихорадки Западного Нила не существует. Возможно лишь симптоматическое лечение, например, при помощи жаропонижающих препаратов.

Если Вы заболели после пребывания в регионе, где распространен вирус Западного Нила, то следует сообщить об этом Вашему лечащему врачу.

Как защитить себя от заражения?

Носите одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами.

Перед выходом на улицу дополнительно обработайте непокрытые одеждой участки тела средством для защиты от комаров (репелленты). Соблюдайте инструкцию по применению средства.

Предотвратить проникновение комаров в помещения помогают москитные сетки на окнах и дверях или кондиционеры.

Резервуары со стоячей водой в жилых помещениях, такие как открытые емкости с водой или небольшие сосуды, где скапливается вода, могут быть местами размножения комаров. По возможности от таких резервуаров следует избавиться или накрыть их. Поилки для птиц следует регулярно чистить и наполнять свежей водой.

Вакцины от лихорадки Западного Нила не разработано. (Infektionsschutz.de)