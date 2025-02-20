ФОТО И ВИДЕО I Lidl открыл в Эстонии свой 16-й магазин

Новый магазин Lidl торжественно открыли разрезанием ленточки в 8 часов, в мероприятии участвовали член правления строительной компании Dorpat Ehitus Эрик Варес, руководитель строительства Робертс Сталидзанс, региональный глава Lidl Eesti Яан Яааку и директор магазина Пилле Сумберг.

Заранее пришло также много покупателей, которых заинтересовали предложения в связи с открытием магазина.

Член правления Dorpat Ehitus Эрик Варес пожелал новому магазину успешной работы и отметил, что это один из крупнейших магазинов в Тарту. „Lidl как заказчик установил высокие стандарты, которые вдохновили нас на предоставление наилучшего качества и решений. Мы благодарим город Тарту и самоуправление за конструктивное и слаженное сотрудничество“, - отметил он.

Новый тартуский магазин был построен, следуя экологическим нормам и требованиям международного строительного сертификата EDGE. Здание является энергосберегающим и использует только зеленую энергию. В новом магазине просторный торговый зал площадью 1418 квадратных метров и широкие проходы для удобного совершения покупок. Автор проекта здания — архитектурное бюро Kauss Arhitektid, строитель - Dorpat Ehitus.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. У здания есть парковка на 104 места, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения, 2 места - для семей. Предусмотрены парковочные места для велосипедов. Имеется две точки для зарядки электромобилей.

У клиентов есть возможность сдать в магазине тару, картон, пластик, а также использованные батарейки.

Lidl начал работу в Эстонии в марте 2022 года, открыв сразу восемь магазинов в четырех городах. Следующим будет открыт в конце февраля магазин в Выру — он станет семнадцатым магазин компании в Эстонии.

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